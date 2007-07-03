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۱۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۱۶

رئیس هیات فوتبال تهران :

هدف از تشکیل کانون محلات پشتوانه سازی برای فوتبال است

هدف از تشکیل کانون محلات پشتوانه سازی برای فوتبال است

علی کاظمی هدف از احداث 22 کانون فوتبال در مناطق 22 گانه تهران را پشتوانه سازی برای تیم ملی و پرورش استعدادهای گمنام پایتخت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس هیات فوتبال استان تهران با بیان این مطلب افزود: ما بنا بر وظیفه و رسالتی که برعهده داریم ، بدون هیچگونه چشمداشتی درجهت ارتقاء سطح ورزش مربیان و داوران تلاش می کنیم و البته دربحث استعدادیابی نیز کارشناسانی درمسابقات فوتبال محلات حضورخواهند یافت تا با شناسایی چهره های مستعد ، آنها را به کانون های 22 گانه شهر تهران معرفی می کنند . 

وی تاکید کرد: یکی از بزرگترین فواید این طرح معرفی افراد مستعد به باشگاه های ورزشی است بطوری که دست واسطه ها کوتاه شده و نخبگان ورزشی تحت تاثیر وعده های پوشالی قرار نمی گیرند بلکه با طی یک مسیر منطقی و درست در خدمت باشگاه ها و تیم ملی کشورمان قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 512106

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