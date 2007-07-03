هدف از تشکیل کانون محلات پشتوانه سازی برای فوتبال است

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس هیات فوتبال استان تهران با بیان این مطلب افزود: ما بنا بر وظیفه و رسالتی که برعهده داریم ، بدون هیچگونه چشمداشتی درجهت ارتقاء سطح ورزش مربیان و داوران تلاش می کنیم و البته دربحث استعدادیابی نیز کارشناسانی درمسابقات فوتبال محلات حضورخواهند یافت تا با شناسایی چهره های مستعد ، آنها را به کانون های 22 گانه شهر تهران معرفی می کنند .



وی تاکید کرد: یکی از بزرگترین فواید این طرح معرفی افراد مستعد به باشگاه های ورزشی است بطوری که دست واسطه ها کوتاه شده و نخبگان ورزشی تحت تاثیر وعده های پوشالی قرار نمی گیرند بلکه با طی یک مسیر منطقی و درست در خدمت باشگاه ها و تیم ملی کشورمان قرار خواهند گرفت.