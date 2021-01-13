به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری موفقیت آمیز رقابتهای گروه نخست لیگ برتر تکواندو، از فردا ۵ تیم حاضر در گروه دوم به میدان می‌روند. گروهی که با حضور تیم‌های لوازم خانگی کن، دانشگاه آزاد، فرمانیه، پالایش نفت آبادان و پارسیان البرز میدانی برای جوانان با آتیه تکواندو ایران خواهد بود.

هفته گذشته تعداد قابل توجهی از ملی پوشان به میدان رفتند و جوانان پرتلاش تکواندو برابر آنها نمایش تحسین برانگیزی داشتند. این هفته از میان ملی پوشان عاشورزاده، بخشی، برخورداری و هادی پور را خواهیم داشت.

طی دو روز آینده هر ۱۰ دیدار این گروه برگزار می‌شود و باید منتظر ماند و دید که آیا تیم‌هایی چون فرمانیه، پالایش نفت و تیم تازه وارد پارسیان البرز می‌توانند برای تیم‌های مدعی و پرمهره ای چون کن و دانشگاه آزاد دردسرساز باشند و راهی برای صعود پیدا کنند.

برنامه کامل بازی‌های گروه دوم:

دور نخست: پنجشنبه ۲۵ دی ماه

*دانشگاه آزاد - پارسیان البرز

* لوازم خانگی کن -پالایش نفت آبادان

دور دوم: پنجشنبه ۲۵ دی

* فرمانیه - لوازم خانگی کن

* پالایش نفت آبادان -پارسیان البرز صف آرایی

دور سوم: پنجشنبه ۲۵ دی

* دانشگاه آزاد - پالایش نفت آبادان

* فرمانیه- پارسیان البرز

دور چهارم: جمعه ۲۶ دی

* دانشگاه آزاد - لوازم خانگی کن

* فرمانیه- پالایش نفت آبادان

دور پنجم: جمعه ۲۶ دی

* دانشگاه آزاد اسلامی- فرمانیه

* لوازم خانگی کن- پارسیان البرز