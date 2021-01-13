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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۶

لیگ برتر تکواندو؛

تیم‌های گروه دوم برای صعود تلاش می‌کنند

تیم‌های گروه دوم برای صعود تلاش می‌کنند

پرونده دور مقدماتی رقابتهای لیگ برتر تکواندو طی دو روز آینده با برگزاری ۱۰ دیدار از گروه دوم و رونمایی از دو تیم صعود کننده به مرحله بعد بسته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری موفقیت آمیز رقابتهای گروه نخست لیگ برتر تکواندو، از فردا ۵ تیم حاضر در گروه دوم به میدان می‌روند. گروهی که با حضور تیم‌های لوازم خانگی کن، دانشگاه آزاد، فرمانیه، پالایش نفت آبادان و پارسیان البرز میدانی برای جوانان با آتیه تکواندو ایران خواهد بود.

هفته گذشته تعداد قابل توجهی از ملی پوشان به میدان رفتند و جوانان پرتلاش تکواندو برابر آنها نمایش تحسین برانگیزی داشتند. این هفته از میان ملی پوشان عاشورزاده، بخشی، برخورداری و هادی پور را خواهیم داشت.

طی دو روز آینده هر ۱۰ دیدار این گروه برگزار می‌شود و باید منتظر ماند و دید که آیا تیم‌هایی چون فرمانیه، پالایش نفت و تیم تازه وارد پارسیان البرز می‌توانند برای تیم‌های مدعی و پرمهره ای چون کن و دانشگاه آزاد دردسرساز باشند و راهی برای صعود پیدا کنند.

برنامه کامل بازی‌های گروه دوم:

دور نخست: پنجشنبه ۲۵ دی ماه
*دانشگاه آزاد - پارسیان البرز
* لوازم خانگی کن -پالایش نفت آبادان
دور دوم: پنجشنبه ۲۵ دی
* فرمانیه - لوازم خانگی کن
* پالایش نفت آبادان -پارسیان البرز صف آرایی
دور سوم: پنجشنبه ۲۵ دی
* دانشگاه آزاد - پالایش نفت آبادان
* فرمانیه- پارسیان البرز
دور چهارم: جمعه ۲۶ دی
* دانشگاه آزاد - لوازم خانگی کن
* فرمانیه- پالایش نفت آبادان
دور پنجم: جمعه ۲۶ دی
* دانشگاه آزاد اسلامی- فرمانیه
* لوازم خانگی کن- پارسیان البرز

کد مطلب 5121106

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