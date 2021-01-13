نتیجه تست کرونا اردونشینان تیم ملی بسکتبال با ویلچر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی پارالمپیکی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در حالی از امروز چهارشنبه آغاز می‌شود که نتیجه تست PCR مربوط به حداکثر ۷۲ ساعت گذشته شرط پذیرش بازیکنان دعوت شده است.

این نتیجه در مورد همه اردونشینان منفی اعلام شده و به همین دلیل هیچیک از آنها منعی برای شرکت در تمرینات آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ندارند.

البته از میان ۲۴ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر، وحید سعادت و مرتضی ابراهیمی به دلیل سفر به اسپانیا و ترکیه و شرکت در مسابقات باشگاهی این دو کشور غایب هستند. امیررضا احمدی هم خاطر سانحه تصادف دو روز پیش و آسیب دیدگی حاصل از آن شرایط شرکت در تمرینات را از دست داده است.

بدین ترتیب اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با حضور ۲۱ بازیکن آغاز می‌شود. این نخستین مرحله از اردوی آماده سازی این تیم است که ویژه پارالمپیک توکیو برگزار می‌شود.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران آذرماه سال گذشته از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه و صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صاحب یکی از چهار سهمیه توزیعی برای پارالمپیک شد تا پس از یک دوره غیبت (پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن) در بازی‌های توکیو حضور داشته باشد.

با این حال سیاست مصوب کمیته ملی پارالمپیک مبنی بر اعزام ورزشکاران و تیم‌های صاحب سهمیه به توکیو به شرط حضور در یکی از گروه‌های چهار گانه (مدال طلا، نقره، برنز یا قهرمانی در آسیا) باعث کنار گذاشته شدن تیم ملی بسکتبال با ویلچر از ترکیب کاروان شد چرا که این تیم بعد از قطعی شدن سهمیه پارالمپیکی خود به مدال برنز مسابقات آسیا و اقیانوسیه اکتفا کرده بود.

حذف بسکتبال با ویلچر از رشته‌های اعزامی به توکیو اما با هجمه و انتقادهای زیادی مواجه شد تا آنجا که ستاد عالی بازی‌های پارالمپیک را به ارزیابی دوباره وضعیت این تیم و در نهایت تصمیم به بازگرداندن آن به ترکیب کاروان وادار کرد.

این کش و قوس و بعد از آن پاندمی کرونا باعث شد تا تیم ملی بسکتبال با ویلچر با وجود در اختیار داشتن سهمیه پارالمپیکی، طی یک سال گذشته اردویی ویژه این بازی‌ها برگزار نکند.

عباس آقاکوچکی هدایت تیم ملی بسکتبال با ویلچر را بر عهده دارد.