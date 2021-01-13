عامل اخاذی از دختر جوان کرمانشاهی توسط پلیس فتا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی کسانی صبح امروز بیان کرد: به دنبال شکایت خانمی مبنی بر اخاذی از وی در فضای مجازی توسط فردی ناشناس و تهدید به انتشار تصاویر و هتک حیثیت در شبکه‌های اجتماعی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان کرمانشاه قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان مشخص شد متهم با وعده ازدواج و سو استفاده از اعتماد شاکی، به تعدادی از تصاویر خصوصی و شخصی شاکی دست پیدا کرده و سپس برای منتشر نکردن تصویر، گردنبند طلای شاکی را طلب می‌کند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه با بیان اینکه دختر جوان از ترس منتشر شدن تصاویر، گردنبند طلای خود را تحویل متهم داده است، گفت: در ادامه فرد اخاذ مبالغ بیشتری از دختر طلب کرده که به دلیل اهمیت پرونده، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری پسر ۱۹ ساله خاطرنشان کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس فتا مشخص شد این فرد شیاد با مشاهده تصاویر دختر جوان، متوجه وجود یک‌رشته گردنبند طلا شده و این موضوع منجر به وسوسه و طرح نقشه اخاذی از شاکی می‌گردد.

عباسی کسانی گفت: افراد در صورتی که با مواردی همچون موضوع این پرونده مواجه شدند به‌هیچ‌وجه به درخواست‌ها و تهدیدات شخصی که اقدام به اخاذی می‌کند، تن نداده و به سرعت موضوع را به والدین و کارشناسان پلیس فتا اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه تصریح کرد: کاربران در فضای مجازی باید در نگهداری تصاویر و اطلاعات محرمانه خود جدیت داشته باشند و آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند، چرا که این امر زمینه را برای سو استفاده‌های بعدی توسط افراد فرصت‌طلب ایجاد می‌کنند.