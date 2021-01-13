به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابتهای بین المللی کاراته جام ایران ۱۶ روز دیگر با همکاری فدراسیون و با تلاش‌های سبک WSKF و مشارکت سبک WMMF به گونه‌ای متفاوت با تمام ادوار گذشته برگزار خواهد شد. رقابتهای کاتا و کومیته در دو بخش بانوان، آقایان و پاراکاراته به صورت مجازی طی روزهای ۹ و ۱۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد. نکته مهم اینکه از امروز تا زمان شروع رسمی مسابقات، هر روز از پوستر یک قهرمان، یا افراد تأثیر گذار در تاریخ کاراته ایران رونمایی شده و از آن تجلیل خواهد شد.

روز نخست اولین تیم افتخار آفرین

۴۴ سال پیش تیم ملی کاراته ایران با هدایت استاد فقید فرهاد وارسته راهی مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن شد. تیمی که بزرگانی چون فرخ مشفق، جمشید سلیمی، محمود آرین خو، علیرضا احسانی، داریوش نبی، مرتضی البرزی و محمود شیزری (کومیته) شاپور علی آبادی (داور) و اکبرپوربهرامی (کاتا) پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور انتخاب و به مسابقات جهانی ژاپن اعزام و در نهایت و موفق شد اولین عنوان تیمی جهانی را برای کاراته ایران کسب کند.

تیمی که جمعی از افراد تأثیر گذار در کاراته ایران در ترکیب داشت و با رسیدن به عنوان سومی جهان و مدال برنز در واقع نقشه راه موفقیت را پیش روی اولین و پرطرفدارترین رشته رزمی ایران قرار داد.

استاد علیرضا احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تفاوت‌های کاراته در طول سالهای اخیر گفت: آن زمان در کاراته سرعت کم و قدرت بیشتری را شاهد بودیم. کاراته بیشتر فنی و زیبایی‌های خاص خود را داشت. در طول این سال‌ها کاتا کمترین تغییر را داشته و بلکه ظرافت های آن بیشتر شده است. اما در کومیته سرعت و جابجایی‌ها بیشتر شده و این موضوع نه تنها بخش عمده‌ای از زیبایی‌های کاراته را تحت الشعاع قرار داده، بلکه باعث شده تا اجرای اشتباه تکنیک‌ها به چشم نیاید.

تیم اعزامی به مسابقات جهانی ۱۹۷۷ ژاپن

وی در مورد تیمی که به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شد گفت: پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور تیم ملی توسط استاد وارسته که آن زمان نایب رئیس فدراسیون جهانی بود انتخاب شد. متأسفانه استاد اتحاد سرگروه تیم ملی را به دلیل فوت ناگهانی پدرشان در این مسابقات نداشتیم و با این وجود پس از برتری مقابل هند، آمریکا و اسپانیا، در نیمه نهایی با اختلاف یک امتیاز (وازاری- ایپون) باختیم و رفتیم دیدار نیمه نهایی و در نهایت برنز گرفتیم.

پیشکسوت کاراته در پایان گفت: ژاپن به عنوان میزبان مسابقات که در این مسابقات راهی به سکو نداشت برخلاف قوانین WKF قصد داشت جدول شانس مجدد را تغییر دهد. ضمن اینکه در زمان مبارزه استاد آرین خو با نماینده اسپانیا، رقیب پس از اجرای تکنیک توسط استاد آرین خو ضربه مشتی به خطا اجرا کرد. نکته جالب اینکه داور ژاپنی ابتدا امتیاز «ایپون» کاراته کای ایران را داد و بعد کاراته کای اسپانیا را «هانسکو» کرد.