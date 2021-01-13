قطعی برق در خراسان شمالی و هزار دردسر / ۷ هزار مرغ کباب شدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها در سراسر کشور قطعی برق بر مشکلات مردم افزوده است. در زمستان سرد و دمای منفی چند درجه‌ای، قطعی برق و سپس قطعی شوفاژها و وسایل گرمایشی شرایط را سخت‌تر نیز می‌کند.

خراسان شمالی نیز با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که اکنون از کاسب گرفته تا یک زن خانه دار با آن مواجه هستند.

طی شب گذشته نقاط مختلف استان شاهد قطعی برق بودند؛ قطعی برقی که بدون اطلاع قبلی بود. البته هفته گذشته و همزمان با قطعی برق در آن زمان، شرکت برق طی اطلاعیه‌ای گنگ و نامفهوم محل و زمان قطعی برق در استان را مشخص کرد؛ اطلاعیه که در قالب یک جدول زمان بندی شده ارائه شد. البته در صدر این اطلاعیه نوشته شده بود که این برنامه‌ریزی برای جمعه‌ها است.

با این فرض که اطلاع رسانی مذکور مربوط به تمام روزهای هفته است نیز باید قبول کرد که مردم نمی‌توانند چنین اطلاعیه پر حجم و جزئی را به خاطر بسپارند.

البته پیشنهاد می‌شود شرکت برق همانطور که قبوض را به صورت پیامک اطلاع می‌دهد، می‌تواند با ارسال یک پیام مخاطبان خود را از قطعی برق محل مطلع کند.

با این حال این اطلاع رسانی غلط نخستین گام در جهت بروز مشکلات متعدد است که نیاز است با برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی دقیق از این موارد جلوگیری شود.

خاموشی مطلق با حضور مشتری در مغازه

اما خبرنگار مهر طی شب گذشته با ارتباط با اقشار مختلف مردم مشکلات آنها را بررسی کرد. سید مرتضی صبوری یکی از کسبه مرکز شهر بجنورد که شب گذشته با قطعی برق مواجه شد در گفتگو با مهر اظهار کرد: دیشب مشتری درون مغازه بود که برق به یکباره قطع شد.

وی افزود: تمام دوربین‌های مدار بسته خاموش و هیچ روشنایی وجود نداشت؛ مغازه نیز به شدت شلوغ بود. قصد بدبینی ندارم اما برای یک کاسب چنین شرایطی یک تهدید به شمار می‌آید زیرا فرصت برای سرقت کاملاً وجود دارد.

صبوری با تاکید بر اینکه در صورت اطلاع از خاموشی مغازه‌اش را تعطیل می‌کرد، گفت: کاش مسئولان این اقدامات را اطلاع رسانی کنند.

قطع برق و از کار افتادن بارکدخوان‌ها

میلاد صحرایی نیز یک هایپر مارکت دارد. او در گفتگو با مهر اظهار کرد: با قطعی برق علاوه بر اینکه یخچال‌های مغازه خاموش شدند، تمام دستگاه‌های بارکد خوان نیز از کار افتادند و به این ترتیب رسماً کارمان قفل شد.

وی افزود: تعداد افرادی که در مغازه و در میانه خریدشان بودند را با هزار دردسر از مغازه خارج کردیم تا پس از وصل شدن برق بتوانیم به کار خود ادامه دهیم.

صحرایی تصریح کرد: قطع برق به یکباره کار ما را تعطیل می‌کند زیرا امکان فروش دستی کالا را نداریم و باید تمام فروش‌ها را در سیستم ثبت کنیم؛ این خیابان چندین هایپر مارکت دارد که شب گذشته همگی به مشکل خوردند.

سرما میهمان خانه‌ها

علاوه بر این موارد خاموشی شوفاژها و سیستم‌های گرمایشی را نیز می‌توان از دیگر مشکلات قطعی برق دانست به طوری که بسیاری از خانواده با این اقدام بی اطلاع، غافل گیر شده و به مشکل برخوردند.

یکی از شهروندان بجنوردی در این خصوص گفت: شب گذشته دچار قطعی برق شدیم و در نهایت سیستم گرمایشی نداشتیم؛ نوزادی دارم که در این شرایط آب و هوایی نیاز به محیط گرمی دارد اما شب گذشته به شدت مشکل داشتیم.

وی افزود: در صورتی که اطلاع رسانی دقیقی وجود داشته باشد می‌توان تدابیر لازم را اندیشید اما با این روش مشکلات را نمی‌توان مدیریت کرد.

بوی کباب مرغ از مرغداری شیروان

قطعی پیاپی برق که موجب نوسانات جریان می‌شود در شیروان یک حادثه نیز بر جای داشت. سردار علیرضا مظاهری، فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی در این باره گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در یکی از روستاهای شهرستان شیروان، بلافاصله مأموران انتظامی و عوامل آتش نشانی سریعاً در محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با حضور مأموران در محل مشاهده شد یک واحد مرغداری دچار حریق شده که در این حادثه متأسفانه تعداد ۷ هزار جوجه مرغ به ارزش بیش از ۹۱۰ میلیون ریال و یک دستگاه هیتر صنعتی به ارزش ۷۰ میلیون ریال در آتش سوختند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: برابر اعلام کارشناسان علت این آتش سوزی نوسانات سیستم برق مرغداری می‌باشد.

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سردار مظاهری در پایان با اعلام اینکه در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز می‌توانند با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث و خسارت‌های ناشی از آن جلوگیری کنند.

اینکه علت اصلی آتش سوزی قطعی‌های مداوم برق است یا خیر نیاز به بررسی کارشناسان دارد اما بروز مشکلات فراوان پس از قطعی برق خصوصاً برای واحدهای صنعتی و تولیدی کاملاً عیان است.

از سوی دیگر پیش تر مسئولان استانی علت قطعی برق را مصرف زیاد گاز دانستند. با این حال خراسان شمالی جزو رتبه‌های برتر کاهش مصرف گاز در هفته گذشته بود. به این ترتیب مشخص نیست چرا استانی که سرآمد کاهش مصرف گاز است باز هم با قطعی برق مواجه می‌شود.