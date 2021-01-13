«به اضافه مردم» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ چهارم کتاب «به اضافه مردم»؛ ده اصل اساسی نوشته روح‌الله رشیدی، توسط انتشارات «راه یار» چاپ و روانه بازار نشر شد.

بنابرین گزارش، «به اضافه مردم»، به استناد تجربیات ارزنده تاریخ انقلاب اسلامی، در ۱۰ فصل به بررسی ۱۰ قاعده اساسی در کار فرهنگی و تشکیلاتی پرداخته و در هر فصل، مثال‌هایی هم که از خاطرات و تجربه‌های عینی افراد گرفته شده، جهت کاربردی شدن این قواعد آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه کتاب، ضمن آسیب‌شناسی نحوه اجرا و برگزاری یک برنامه فرهنگی، شیوۀ مواجهه با مسائل و چالش‌های موجود در فرآیندهای فکری و اجرایی برنامه‌های فرهنگی به عنوان تمرین درنظر گرفته شده است.

«مردم‌محوری»، «مشارکت‌پذیری حداکثری»، «گروه‌محوری»، «هنرمحوری»، «عملیات‌محوری»، «کار اجتماعی به جای کار جمعی»، «فرصت‌محوری»، «مسجدمحوری»، «اولویت‌محوری» و «عدالت‌محوری»، به ترتیب، عناوین فصول ۱۰ گانه این کتاب هستند. «به اضافه مردم» علی‌رغم رویکرد انتقادی خود، نگاهی رو به جلو و عدالت‌خواهانه دارد و با نگاه به راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده در آن، می‌توان آن را جزو یکی از کتاب‌های کاربردی مهم برای عموم فعالان فرهنگی و مردمی عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، در فصل نخستین کتاب که به اصل «مردم‌محوری» اختصاص دارد، نویسنده در تعریف «مردمی بودن» می‌نویسد: «تلقی عمومی ما از این مفهوم آن است که اگر گروهی از مردم، در برنامه‌های ما شرکت کنند و مخاطب ما شوند، همین یعنی مردمی بودن! در این صورت، مردم را «سیاهی‌لشگر» ی می‌بینیم که تنها به درد پُر کردن مجالس و سالن‌های ما می‌خورند!

اجازه بدهید جور دیگری هم به این مفهوم نگاه کنیم. وقتی از مردم حرف می‌زنیم، از عناصر آگاه، مسئول، فعال، صاحب حق انتخاب و مؤثری حرف می‌زنیم که اگر نباشند، اساساً هر طراحی و تدارکی در هر عرصه و ساحتی، پوچ و بی‌معنا و بی‌نتیجه است.

این را از کجا یاد گرفته‌ایم؟

از «جمهوری اسلامی»، بزرگ‌ترین تحول اجتماعی و سیاسی زمانه ما، وقتی قرار شد از آسمان به زمین بیاید و جامعه را مدیریت کند، چنین مدلی را برای خود برگزید؛ «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد». در دهه نخست انقلاب، اغلب عرصه‌های مدیریت کشور، چنین ویژگی ممتازی داشت و مردم، به معنای واقعی کلمه در اداره امور «نقش» داشتند. کار فرهنگی نیز همین‌گونه بود.»

چاپ چهارم «به اضافه مردم» در ۱۴۴ صفحه، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۷,۰۰۰ تومان توسط انتشارات «راه یار» راهی بازار نشر شده است.