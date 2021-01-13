به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی،گفت: قیمت کالاهای اساسی چون تخم مرغ و روغن بسیار افزایش یافته و باعث فشار به مردم شده است.

وی بیان کرد: هر چند که برخی از مسئولان این فشار را متوجه نمی‌شوند اما مردم انتظار اقدام جدی از سوی دولت و مجلس را دارند و رئیس جمهور باید به طور جدی به موضوع مدیریت قیمت‌ها ورود کند.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی برق طی روزهای اخیر، گفت: این موضوع مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و لازم است مجلس به موضوع قطعی برق ورود کند.

