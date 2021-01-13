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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴

صباغیان در صحن مجلس:

انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی/ روحانی قیمت‌ها را مدیریت کند

انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی/ روحانی قیمت‌ها را مدیریت کند

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافته و رئیس جمهور باید به طور جدی به موضوع مدیریت قیمت‌ها ورود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی،گفت: قیمت کالاهای اساسی چون تخم مرغ و روغن بسیار افزایش یافته و باعث فشار به مردم شده است.

وی بیان کرد: هر چند که برخی از مسئولان این فشار را متوجه نمی‌شوند اما مردم انتظار اقدام جدی از سوی دولت و مجلس را دارند و رئیس جمهور باید به طور جدی به موضوع مدیریت قیمت‌ها ورود کند.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی برق طی روزهای اخیر،  گفت: این موضوع مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و لازم است مجلس به موضوع قطعی برق ورود کند.
 

کد مطلب 5121300
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      احتیاجی نیست که کسی به روحانی گوشزد کند خودش میداند که هر دانه تخم مرغ که100تومان قیمت ان بوده به 3000 تومان رسیده به این میگویند مدیریت

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