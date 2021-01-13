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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۰۹

رییس اورژانس قم مطرح کرد:

یک کشته بر اثر برخورد یک خودرو با ستون پل در قم

یک کشته بر اثر برخورد یک خودرو با ستون پل در قم

قم- رییس اورژانس قم با اشاره به برخورد یک خودروی پراید با ستون پل رودخانه قم گفت: متاسفانه در پی این حادثه مردی ۳۵ ساله به‌علت برخورد شدید با ستون و شدت جراحات وارده جان خود را ازدست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه امروز صبح گفت: در ساعت ۷:۴۲ دقیقه امروز بیست و چهارم دی ماه تماس با اورژانس ۱۱۵ قم مبنی بر برخورد شدید خودروی سواری پراید با ستون پل رودخانه قم منجر به اعزام سریع یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی در کمتر از پنج دقیقه در محل حادثه حاضر شدند و حین رسیدن کارشناسان فوریت‌های پزشکی، مصدوم توسط عوامل آتش نشانی در حال رهاسازی از خودروی سواری بوده است.

رئیس اورژانس قم با اشاره به اینکه بلافاصله پس از دسترسی کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی برای مصدوم شروع شده، بیان کرد: مصدوم با اقدامات احیا قلبی و ریوی به مرکز درمانی منتقل شد، اما متأسفانه این مصدوم که مردی ۳۵ ساله بوده است به‌علت برخورد شدید با ستون و ایجاد آسیب‌های متعدد و شدید جان خود را از دست داد.

کد مطلب 5121304

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