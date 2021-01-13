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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۰۸

فرماندار کرمانشاه:

دارندگان سهام عدالت کرمانشاهی تاپایان دی ماه فرصت سجامی شدن دارند

دارندگان سهام عدالت کرمانشاهی تاپایان دی ماه فرصت سجامی شدن دارند

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه گفت: دارندگان سهام عدالت تا پایان دی ماه فرصت سجامی شدن دارند.

فضل الله رنجبر ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دارندگان سهام عدالت تا پایان دی ماه مهلت سجامی شدن دارند، اظهار کرد: افرادی که تاکنون برای ثبت نام و دریافت کد بورسی اقدام نکرده‌اند حتماً در مهلت اعلام شده نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی با اشاره به ضروری بودن ثبت نام به موقع در سامانه سجام افزود: سود سالانه سهام عدالت تنها به حساب افراد ثبت نام شده در سامانه سجام و دارندگان کد بورسی تعلق می‌گیرد، لذا افرادی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده و کد بورسی ندارند در تصمیم گیری‌های مربوطه هم حق رأی نخواهند داشت.

فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت برای شرکت در مجامع و دریافت سود سهام عدالت، باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده که این موضوع به ۲ روش ثبت‌نام فرد در سامانه و احراز هویت و مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا پست‌بانک امکان پذیر است.

وی ادامه داد: همکاری بخشداری و دهیاری‌های شهرستان کرمانشاه برای سجامی شدن دارندگان سهام عدالت ضروری بوده به طوری که باید با مراجعه روستا به روستا و خانه به خانه دارندگان سهام عدالتی که به سامانه سجام مراجعه نکرده و ثبت نام خود را نهایی نکرده‌اند را آگاه کنند.

کد مطلب 5121317

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
      0 0
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      با سلام متاسفانه با توجه به اینکه دهیار هستم. هیچگونه اطلاع رسانی از فرمانداری - بخشداری نشده.
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      0 0
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      ۲۰۰ هزار میخوان بدن و با این وضعیت کرونا مردم رو مبتلا کنن. خجالت بکشید. کسری بودجه دارید خیلی راحت بیاید بگید.

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