به گزارش خبرنگار مهر، حمید مخیری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی، اظهار داشت: از ابتدای دی ماه تا کنون تعداد نمونه گیری های کرونا را به چهار برابر افزایش داده‌ایم.

وی با بیان اینکه در برنامه‌های مراقبتی طرح شهید سلیمانی تا ۱۵ نفر از بستگان و اطرافیان افراد مبتلا برای انجام تست کرونا به مراکز غربالگری معرفی می‌شوند، گفت: در همین راستا افراد مشکوک نیز برای انجام تست کرونا به این مراکز معرفی می‌شوند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: به تمامی مراکز بهداشت شهرستان‌ها ابلاغ شده است تا پرسنل ادارات در معرض خطر بیشتر را مورد غربالگری قرار داده و موارد مشکوک و یا در معرض افراد مبتلا را برای انجام تست و مراقبت‌های بیشتر معرفی کنند.