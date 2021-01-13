به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، روز چهارشنبه در گفتگوی زنده خبری با شبکه خبر سیما، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
وی با اشاره به آمار کرونا در دنیا، گفت: متأسفانه آمار مرگهای کرونایی در کشورهای پیشرفته دنیا هنوز بالا است. به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۸۱ مرگ در آمریکا، ۱۲۴۳ مرگ در بریتانیا، ۱۱۰۹ مرگ در برزیل، ۱۱۰۶ مرگ در آلمان، ۶۱۶ مرگ در ایتالیا، ۴۵۲ مرگ در فرانسه، ۴۰۸ مرگ در اسپانیا و ۱۷۱ مرگ در کشور ترکیه اعلام شد. البته برخی شیوههای ثبت به دلیل تفاوتهایی که در جهان دارند، در اعلام آمارها هم تفاوتهایی را قائل میشوند. اما در ایران به زیر ۱۰۰ مورد مرگ روزانه رسیدهایم که البته همین هم غم انگیز است.
نمکی به استان مازندران اشاره کرد و افزود: متأسفانه آمار فوتی در این استان بالا است و استان گلستان هم متأثر از مازندران است.
وی با اشاره به ویروس انگلیسی، افزود: به جز پنج مورد، موارد جدیدی گزارش نشده است. در استان مازندران هم مفصل بررسی کردیم که از داخل ویروس جهش یافته نداشته باشیم.
نمکی نسبت به روزهای پیش رو ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه موارد جدیدی از بیماران سرپایی را شاهد هستیم که میتواند نگران کننده باشد.
وی افزود: هر گونه ساده انگاری در بین مردم و مسئولین میتواند خطرناک باشد و اگر موج چهارم بیاید، ما را به شدت گرفتار کند چون زیرساختهای کشور توان مقابله با موج چهارم را نخواهد داشت.
وزیر بهداشت ادامه داد: برای تهیه واکسن از منابع مختلف در حال کار هستیم و بدون توجه به هر پدیده غیر کارشناسی مشغول کار هستیم و به زودی واکسن را وارد خواهیم کرد و پروتکلهای تزریق هم برای گروههای در اولویت نیز تهیه شده است.
وی افزود: تلاشها برای تولید واکسن در کشور نیز به خوبی دنبال میشود و همان طور که قبلاً گفتهام، تا بهار ۱۴۰۰، واکسن ایرانی در دسترس قرار میگیرد.
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