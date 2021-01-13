طرح «جهش تولید» و تأمین مسکن در دستور کار مجلس قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدالبرز حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: کمیسیون عمران مجلس در بیش از ۳۰ جلسه طرح جهش تولید و تأمین مسکن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: این طرح از زوایای مختلف و با حضور کارشناسان گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دوفوریت آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید آیین نامه داخلی مجلس رعایت شود و سوال ما آن است که چرا این طرح چندین ماه است معطل مانده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نمی‌گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه مشکل مسکن باید در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: سوال بنده آن است که چه موضوعی در شرایط فعلی مهم‌تر از مسکن است؟ لازم است هیئت رئیسه هر چه سریع‌تر این طرح را در دستور کار قرار دهد.