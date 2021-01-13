متهمان پرونده ویلموتس نباید در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضیزاده هاشمی در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت نام برخی از متهمان پرونده «ویلموتس» در انتخابات فدراسیون فوتبال، گفت: برخی از متهمان پرونده ویلموتس خودشان در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت نکردند.
وی بیان کرد: اما برخی از این متهمان در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کرده اند، در حالی که باید پاسخگوی عملکرد خود در موضوع پرونده ویلموتس باشند و قطعا مجلس بعد نظارتی خود را در این موضوع اعمال خواهد کرد.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبعا اگر افراد دارای پرونده باز قضایی بخواهند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند، ما از دستگاههای نظارتی سوال خواهیم کرد که چگونه صلاحیت این افراد را تایید میکنند.
نظر شما