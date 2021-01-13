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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:

حادثه آتش سوزی در مرند ۱ کشته و ۱ مجروح برجای گذاشت

حادثه آتش سوزی در مرند ۱ کشته و ۱ مجروح برجای گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: حادثه آتش سوزی در مرند یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا ظهر امروز در جمع خبرنگاران از وقوع آتش سوزی در باغ‌های اطراف شهر مرند خبر داد و گفت: متأسفانه در این حادثه که صبح امروز اتفاق افتاد، زن و شوهر مرندی دچار سوختگی شدیدی شدند.

وی افزود: مأموران اورژانس پس از حضور در باغ پدری این زن، زوج مرندی را برای مداوا به بیمارستان سینای شهر تبریز منتقل کردند.

شادی نیا ادامه داد: متأسفانه در این حادثه بعداز انتقال زن به بیمارستان او جانش را از دست داد و مرد ۳۵ ساله نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینای تبریز تحت درمان است.

گفتنی است هنوز علت این حادثه آتش سوزی مشخص نشده و پلیس در حال بررسی موضوع است.

کد مطلب 5121406

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