مجلس به داد حوزه اجتماعی برسد/ جای خالی نظرات کارشناسی در بودجه

سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه بودجه بر مبنای کار کارشناسی و نظرات کارشناسان تنظیم شده است که این موضوع باعث تعجب شده است چرا که هیچ استناد و شواهدی مبنی بر کار کارشناسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده نمی‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: مصادیقی که در لایحه بودجه وجود دارد نشان می‌دهد که حداقل در حوزه اجتماعی کار کارشناسی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: کاهش ۱۳ درصدی بودجه حاشیه نشینی با توجه به شرایط فعلی جامعه نشان می‌دهد که نه تنها کار کارشناسی نشده بلکه اولویت‌ها نیز در نظر گرفته نشده است. چرا که حاشیه نشینی در جلسه مسئولان عالی قضائی جزو ۵ اولویت اول اعلام شد اما در لایحه بودجه اعتبار آن ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد.

به گفته موسوی چلک براساس سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌ها غیررسمی که در سال ۹۳ به تصویب رسید قرار شد تا سال ۱۴۰۰ همه مناطق مشمول این موضوع تا حد متوسطی خدمات عمومی را دریافت کنند در حالی که هم اکنون تعداد زیادی از افراد جامعه در مناطق حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که از حداقل‌ها محروم هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به اعتبار حوزه اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه اعتیاد پیامدهایی مانند جرایم، آسیب‌های خانواده و … را به دنبال دارد اما باز هم در بودجه ۱۴۰۰ شاهد کاهش اعتبار آن بودیم و این کاهش اعتبارها در حوزه اجتماعی با هیچ منطقی سازگار نیست.

وی گفت: در حوزه حمایت‌های اجتماعی نیز در مجموعه رفاه و تأمین اجتماعی پایین‌ترین رشد مربوط به بودجه بهزیستی و کمیته امداد بوده است در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی این گروه‌ها که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند باید بیشترین رشد را داشته باشند اما این اتفاق رخ نداده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در حوزه توانبخشی نیز اعتبار لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته نشده بنابراین این موارد نشان می‌دهد که در حوزه اجتماعی تنها چیزی که رخ نداده کار کارشناسی شده بوده است و بودجه بندی بدون هیچ منطقی بسته شده است.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: اگر مجلس به داد حوزه اجتماعی نرسد سال آینده حوزه اجتماعی، کشور را زمین گیر خواهد کرد.