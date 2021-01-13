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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

ابتلای ۶۲۱۹۷ لرستانی به بیماری کرونا

ابتلای ۶۲۱۹۷ لرستانی به بیماری کرونا

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: تا کنون ۶۲ هزار و ۱۹۷ نفر در استان به بیماری کرونا مبتلا شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهار شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۶۹ هزار و ۷۸۱ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۶۹ هزار و ۴۹۰ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۲ هزار و ۱۹۷ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۰۷ هزار و ۲۹۲ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۰۵ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز بیست و دوم دی ماه جاری است.

کد مطلب 5121436

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