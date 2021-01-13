ابتلای ۶۲۱۹۷ لرستانی به بیماری کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهار شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۶۹ هزار و ۷۸۱ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۶۹ هزار و ۴۹۰ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۲ هزار و ۱۹۷ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۰۷ هزار و ۲۹۲ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۰۵ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز بیست و دوم دی ماه جاری است.