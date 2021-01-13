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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

دبیر اجرایی سوگواره شعر فاطمی:

اختتامیه چهارمین سوگواره شعر فاطمی تبریز برگزار می شود

اختتامیه چهارمین سوگواره شعر فاطمی تبریز برگزار می شود

تبریز- دبیر اجرایی سوگواره شعر فاطمی تبریز از برگزاری آئیین اختتامیه چهارمین دوره این سوگواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین باهر گفت: با توجه به انتشار فراخوانی جهت دریافت آثار فاطمی این دوره و با اتمام روند داوری، اختتامیه چهارمین دوره سوگواره شعر فاطمی تبریز برگزار شد.

باهر توضیح داد: با توجه به تأثیرگذاری ویژه‌ای که ادوار گذشته سوگواره داشت و توانسته‌بود نظر مخاطبان عمومی و اهالی فرهنگ مذهبی شهر را جلب کند، اغلب علاقمندان منتظر برگزاری چهارمین دوره بودند، اما وضعیت شیوع کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی باعث شد که طبق نظر ستاد برگزاری سوگواره، مراسم اختتامیه به صورت محدود و با حضور جمعی از نامداران و چهره‌های فرهنگ و هنر مذهبی شهر تبریز برگزار شود.

دبیر اجرایی چهارمین سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز افزود: روز ۱۸ دی ماه این مراسم با حضور مهمانانی از تهران، شاعران، مدیحه‌سرایان و مداحان خاندان عصمت و طهارت برگزار شد. این برنامه روز شنبه ۲۷ دی ماه و همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) از شبکه‌های مختلف مجازی از جمله اپلیکیشن روبیکا پخش خواهد شد.

باهر در پایان خاطرنشان کرد: نتایج داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه سوگواره نیز در این مراسم اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5121455

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