پاسداری از جبهه انقلاب وظیفه همه است/ لزوم پرهیز از نگاه فردی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: رسیدن به جایگاه مناسب حاصل تلاش‌های فراوان است. پیش از انقلاب چنین فرصت‌هایی در اختیار نبود اما خداوند توفیق داد، امامی آمد و در کالبد ملت دمید و مردم هوشیار شدند.

وی با اشاره به قدرت دفاعی کشور خاطرنشان کرد: در گذشته در حوزه دفاعی کاملأ وابسته بودیم لکن امروز صاحب فنون، فناوری و تکنولوژی بومی در عرصه دفاعی، هوایی، دریایی و… هستیم. البته باید قدردان این فرصت‌ها باشیم.

وی ادامه داد: عهد بسته‌ایم که با تمام قدرت از ارزش‌ها و آرمان‌های ارزشمند انقلاب دفاع کنیم و باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا از گردنه‌ها به سلامت و اقتدار عبور کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، بیان کرد: همه شاهد هستیم از شرایط سخت روزهای جنگ عبور کرده‌ایم و با پشت سر گذاشتن آن روزهای سخت امروز در این جایگاه ایستاده‌ایم.

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود گفت: ۶۲۰ میلیون متر مکعب گاز در طول شبانه روز به شبکه تزریق شده، قطعاً این میزان تزریق به شبکه بسیار بالا است. باید با صرفه جویی در مصرف برق و گاز به بهبود شرایط کمک کرد.