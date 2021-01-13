  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

پاسداری از جبهه انقلاب وظیفه همه است/ لزوم پرهیز از نگاه فردی

پاسداری از جبهه انقلاب وظیفه همه است/ لزوم پرهیز از نگاه فردی

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: امروز که در حال پاسداری از جبهه انقلاب هستیم و صاحب قدرت، علم و حکمت شده ایم؛ باید از نگاه فردی پرهیز کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: رسیدن به جایگاه مناسب حاصل تلاش‌های فراوان است. پیش از انقلاب چنین فرصت‌هایی در اختیار نبود اما خداوند توفیق داد، امامی آمد و در کالبد ملت دمید و مردم هوشیار شدند.

وی با اشاره به قدرت دفاعی کشور خاطرنشان کرد: در گذشته در حوزه دفاعی کاملأ وابسته بودیم لکن امروز صاحب فنون، فناوری و تکنولوژی بومی در عرصه دفاعی، هوایی، دریایی و… هستیم. البته باید قدردان این فرصت‌ها باشیم.

وی ادامه داد: عهد بسته‌ایم که با تمام قدرت از ارزش‌ها و آرمان‌های ارزشمند انقلاب دفاع کنیم و باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا از گردنه‌ها به سلامت و اقتدار عبور کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، بیان کرد: همه شاهد هستیم از شرایط سخت روزهای جنگ عبور کرده‌ایم و با پشت سر گذاشتن آن روزهای سخت امروز در این جایگاه ایستاده‌ایم.

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود گفت: ۶۲۰ میلیون متر مکعب گاز در طول شبانه روز به شبکه تزریق شده، قطعاً این میزان تزریق به شبکه بسیار بالا است. باید با صرفه جویی در مصرف برق و گاز به بهبود شرایط کمک کرد.

کد مطلب 5121460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها