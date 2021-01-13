به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی بخشی از آنها زاییده شرایط اقتصادی است که جامعه با آن درگیر است از جمله تحریم‌هایی که کسب و کار و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: بیماری کرونا هم بر روی آسیب‌های اجتماعی تأثیر گذاشته است و ریزش نیروی کار و تعطیلی برخی از کسب و کارها در آسیب‌ها تأثیر گذاشته است ولی فرهنگ بالای مردم بخشی از این آسیب‌ها را رفع کرده است.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه بیکاری سرپرست خانواده در بروز آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار است، بیان کرد: امیدواریم این بیماری هر چه زودتر از بین برود و بتوانیم به خوبی با آسیب‌های اجتماعی مقابله کنیم.

وی به موضوع حاشیه نشینی اشاره کرد و افزود: سند خوبی در این زمینه تدوین شده است و توجه خوبی در این زمینه صورت گرفته است و از ردیف‌های بودجه‌ای بود که ۱۰۰ درصد ابلاغ می‌شد و در بوشهر و برازجان در زمینه آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی کمک‌های خوبی به استان شد.

گراوند از ارائه آموزش‌های مختلف در مناطق حاشیه‌ای خبر داد و بیان کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی گروه اندیشه‌ورزان سند را تدوین کردند و رونمایی شد و شرایط یک سال اخیر تمرکز روی سندها را کمتر کرده است.

وی با اشاره به اینکه کارهای پراکنده باید در یک قالب واحد دنبال شود خاطرنشان کرد: باید از نظر صاحب‌نظران برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در استان بوشهر استفاده کنیم.