به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شیخ صراف، ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید خبرگزاری مهر در استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان دارای گستره وسیعی از مشکلات و ظرفیت‌ها به شکل توأمان است، اظهار داشت: اصفهان از یک سو با بهره‌مندی از صنایع ملی که چرخه‌های اقتصادی کشور را می‌چرخاند استانی برخوردار شمرده می‌شود و از سویی دیگر مجموعه گسترده‌ای از مشکلات شهری مانند حاشیه نشینی را در دل خود نهفته دارد که این مسائل نیازمند توجه اساسی مسئولان است.

وی با بیان اینکه کمک به رفع مشکلات مردم باید دغدغه اساسی رسانه‌ها باشد، افزود: با وجود اینکه اصفهان به اشتباه، استان کاملاً برخوردار در سخنان برخی مسئولان عنوان می‌شود اما هنوز دو موضوع مهم «آب» و «هوا» جزو مشکلات اصلی مردم اصفهان است و این در حالی است که این دو، از جمله نیازهای اولیه انسانی در هرم «سلسله مراتب نیازهای مازلو» برشمرده می‌شود.

مدیر خبرگزاری مهر در اصفهان با اشاره به اینکه این مشکلات را می‌توان در درازمدت و با پیگیری‌های مداوم رسانه‌ای تا حدودی برطرف کرد، ابراز داشت: در این راه از منظر تخصصی می‌توانیم از مباحث «روزنامه نگاری توسعه» در استان اصفهان بهره ببریم.

وی با بیان اینکه این نوع روزنامه نگاری ابتدا از شرق آسیا آغاز شد و مربوط به کشورهای در حال توسعه است، تاکید کرد: روزنامه نگاری توسعه در عین پرداخت به مباحث توسعه‌ای تلاش دارد که از سیاه نمایی بپرهیزد تا به شکل متعادل به پیشرفت‌ها، رسالت‌ها و برخورداری‌ها در کنار مشکلات مختلف و عدم برخورداری‌ها پرداخته شود.

شیخ صراف با اشاره به اینکه بهره بردن بیشتر از فضای مجازی مانند شبکه‌های اجتماعی در این راه دارای اهمیت بسیاری است، بیان داشت: در مسیر حرکت برای رفع مشکلات کشور و بیان دغدغه‌های مردم از پیشنهادات و انتقادات دوستان و کارشناسان بهره خواهیم برد و امیدواریم با تاسی به راه شهدا بتوانیم رسالت خود را در خبرگزاری مهر در راستای کمک به ارتقای نظام و در مسیر اهداف انقلاب به بهترین نحو به انجام برسانیم.