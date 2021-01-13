دوره رایگان آموزش بورس کارگزاری دلیران پارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کارگزاری دلیران پارس، در پی فراخوان «یلدای بورسی» و آغاز برگزاری دوره‌های آموزشی جدید کارگزاری دلیران پارس، قریب به ۵۰۰ نفر از علاقمندان فراگیری مهارت‌های بازار سرمایه و آشنایی با معاملات سهام عدالت در این دوره ثبت نام کردند.

در عین حال به دلیل کثرت متقاضیان، برگزاری دو دوره ۴ ساعته در روزهای شنبه و دو شنبه هفته‌های پایان دی ماه و اول بهمن ماه برنامه‌ریزی شد و بدین ترتیب کارگزاری دلیران پارس در روزهای ۲۷ و ۲۹ دی ماه و ۴ و ۶ بهمن ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹ میزبان شرکت کنندگان خواهد بود.

بنا بر این گزارش جزئیات بیشتر حضور در دوره، اعم از نام کاربری و رمز عبور از طریق پیامک به سر شماره ۵۰۰۰۲۹۱۰۰۰۱۰۸۰ به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

این گزارش حاکی است برگزاری دوره‌های جدید آموزشی کارگزاری دلیران پارس با همکاری مؤسسه ارزش آفرینان و با هدف مشارکت در امر فرهنگ سازی و همچنین توسعه دانش و مهارت سهامداران و علاقمندان بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است و نخستین دوره‌های جامع آموزشی با ارائه مدرک معتبر و با حضور اساتید مجرب به زودی آغاز می‌شود.

علاقمندان می‌توانند از ابتدای بهمن ماه امسال با مراجعه به بخش "آموزش" درگاه اینترنتی کارگزاری دلیران پارس به آدرس www.daliranbroker.com از جزئیات بیشتر دوره‌های جامع اطلاع حاصل کنند.