به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، دکتر مهدی صادقی نیارکی در بازدید از روند اجرای پروژه طراحی و تولید سیستم رانش واگن‌های مترو در واحد علم و صنعت با تاکید بر این که ورود جهاد دانشگاهی به طراحی و تولید این سیستم کار بزرگی است، بیان کرد: وزارت صنعت، تجارت و معدن هم ماموریتش این است که زمانی که تکنولوژی بومی و ساخت داخل شده و توان فنی و مهندسی آن به اثبات رسید آن را پشتیبانی کند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که ورود جهاد دانشگاهی به حوزه رانش مترو کار بسیار مهمی است، افزود: این کار، کار بسیار مهمی است زیرا ما در حمل و نقل شهری در حال تغییر الگو از حمل و نقل سنتی به سمت حمل و نقل مدرن هستیم که تا کنون اکثر این تجهیزات جدا از بحث خود واگن (تریم داخلی واگن)، اصل تجهیزات که بحث رانش لوکوموتیو است همگی از خارج خریداری می‌شد.

وی با اجرای پروژه طراحی و تولید سیستم رانش واگن‌های مترو توسط جهاد دانشگاهی بیان کرد: با توجه به خرید بحث رانش لوکوموتیو از خارج، کار جهاد دانشگاهی کار بسیار بزرگی است که این نهاد به آن ورود کرده و معاونت علمی ریاست جمهوری، شهرداری تهران و سازمان شهرداری‌ها هم آن حمایت می‌کنند.

صادقی نیارکی به حمایت وزارت صنعت و تجارت و معدن از این پروژه اشاره کرد و افزود: وزارت صنعت، تجارت و معدن هم ماموریتش همین است؛ یعنی در جایی که یک تکنولوژی بومی و ساخت داخل شده و توان فنی و مهندسی آن اثبات می‌شود را حتماً پشتیبانی می‌کند.

وی تصریح کرد: اما آن چیزی که در ادامه ارائه نمونه اولیه مهم است، بخش تجاری سازی مجموعه است که حتماً باید برای بحث تأمین مالی و تولید انبوه و تجاری سازی در کنار تولید نمونه اولیه فکری کند تا از این توان خیلی ممتاز دانش فنی و مهندسی داخلی و نخبگانی که وارد این قضیه شدن و قبول ریسک کردن و این کار را انجام داده‌اند به نحو احسن استفاده شود.

همچنین دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه گفت: کار خوبی که در این پروژه شروع‌شده است نباید متوقف شود و با تولید انبوه واگن‌ها مترو می‌توانیم دانش و فناوری کسب‌شده را حفظ کرده و توسعه دهیم.