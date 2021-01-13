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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۴۹

در قالب پخش آنلاین انجام می شود؛

اجراخوانی نمایش «زخم مدینه» در تالار وحدت

اجراخوانی نمایش «زخم مدینه» در تالار وحدت

نمایش «زخم مدینه» در سی امین سال تولید خود، روز جمعه ۲۶ دی در تالار وحدت و به صورت آنلاین اجراخوانی می شود.

به گزارش  خبرگزاری مهر، نماش «زخم مدینه» به نویسندگی مهدی متوسلی برداشتی آزاد از نمایش «روایتی دیگر» نوشته محمد اختیاری است که برای اولین بار در سال ۷۳ تولید و در تالار آوینی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران اجرا شد.

این نمایش با کارگردانی عبدالرضا کیهانی برای دوازدهمین بار در ۳۰ سال گذشته، روز جمعه ۲۶ دی در تالار وحدت اجراخوانی می شود. این اجراخوانی به همت و پشتیبانی بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مساعدت اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، ساعت ۱۵:۳۰ با میزبانی از تعداد بسیار محدودی  تماشاگر، به صحنه می رود.

همچنین این اجرا از طریق تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل پخش آنلاین می شود.

جلیل فرجاد، کرامت رودساز، حسین پارسایی، اسدالله بابایی، علیرضا عابدینی، محمد نصرالهی و علی کیهانی از جمله بازیگران اجراخوانی «زخم مدینه» هستند و سعید ذهنی آهنگسازی این اثر را بر عهده دارد.

پیش از این و در اجراهای گذشته «زخم مدینه»، هنرمندانی چون مرحوم انوشیروان ارجمند، مرحوم ولی الله مؤمنی و شهید محمدجواد حسن زاده به ایفای نقش پرداخته بودند.

کد مطلب 5121565
فریبرز دارایی

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