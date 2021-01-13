پایان فروش بلیت کاغذی در تمام اماکن تاریخی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خیاطیان گفت: «با توجه به روند روزافزون استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای استفاده در زندگی روزمره و لزوم استفاده از آن در ساختار دولت نسبت به تکریم ارباب رجوع، به‌منظور سرعت بخشیدن به خواسته‌ها، نیازها و شفافیت هر چه بیشتر مالی نیاز به تغییر در ساختار بلیت‌فروشی اماکن تاریخی، فرهنگی وزارتخانه بود.»

او افزود: «از این رو یکی از اولین اقدامات نیاز به کنار گذاشتن شیوه قدیمی و سنتی بلیت‌فروشی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید بود. اواسط اردیبهشت ۱۳۹۳ مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد به‌صورت آزمایشی مجهز به این سیستم شد و در اواسط مرداد ۱۳۹۳ نیز مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران به‌صورت آزمایشی شروع به فعالیت کرد که هر دو توسط کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری انجام شد.»

معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اضافه کرد: «در نوروز ۱۳۹۵ موزه ملی با نرم‌افزاری متفاوت شروع به فعالیت کرد و در نوروز ۱۳۹۶ مجموعه سعدآباد نرم‌افزار و سخت‌افزار خود را توسط این مرکز ارتقا داد. اما اینجا احتیاج به سخت‌افزارهای واحد و سامانه‌ای یکپارچه بود که با تشکیل کارگروهی متشکل از مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، اداره‌کل موزه‌ها، شرکت مادرتخصصی و شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان مقرر شد ۷۰ نقطه پربازدید کشور با یک سامانه یکپارچه شروع به کار کنند.»

او ادامه داد: «سامانه یکپارچه بلیت الکترونیک در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران آزمایش‌های لازم را با موفقیت سپری کرد که ارگ کریم‌خان، حمام وکیل، مجموعه تاریخی نقش رستم، مجموعه جهانی پاسارگاد، مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه، مجموعه فرهنگی‌تاریخی آرامگاه سعدی، محوطه تاریخی تخت جمشید، موزه اشیای تاریخی تخت جمشید، موزه پارس، نقش رجب و نور و صدای تخت جمشید در استان فارس، تکیه معاون‌الملک، طاق‌بستان و میراث جهانی بیستون در کرمانشاه، عمارت مسعودیه، مجموعه جهانی کاخ گلستان، مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، موزه آبگینه و سفالینه، موزه رضا عباسی، موزه فرش، موزه ملی ایران و موزه نقاشی پشت شیشه در استان تهران به این سامانه متصل شدند.»

خیاطیان اظهار کرد: «ضمن اینکه باغ فین، باغ موزه چهلستون، خانه بروجردی‌ها، عمارت عالی‌قاپو، عمارت هشت‌بهشت، محوطه سیلک، مسجد امام، مسجد جامع عتیق، مسجد شیخ لطف‌الله، منارجنبان و موزه ملی کاشان در استان اصفهان، آرامگاه خیام، آرامگاه عطار، آرامگاه فردوسی، موزه بزرگ خراسان و موزه نادری در استان خراسان رضوی تا پایان سال ۱۳۹۷ تجهیز شدند که شامل استند، گیشه و فروش اینترنتی است. این درحالی است که چهار مجموعه ستادی و مجموعه‌های حافظیه و تخت جمشید مجهز به گیت کنترل تردد نیز هستند.»

او ادامه داد: «در آذر سال ۱۳۹۷ توسط دکتر مونسان در استان فارس مجموعه جهانی تخت جمشید افتتاح شد. در نوروز ۱۳۹۸ نیز ۴۰ نقطه کشور به سامانه مجهز شدند و در سال ۱۳۹۸ استان‌های قزوین مجموعه‌های قلعه حسن صباح الموت، آرامگاه باباطاهر، آرامگاه بوعلی، تپه هگمتانه در همدان، ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، گنجعلی‌خان، بخش زنانه حمام گنجعلی‌خان، روستای تاریخی میمند در استان کرمان، باغ جهانی پهلوان‌پور، خانه لاری‌ها، زندان اسکندر و نارین‌قلعه در یزد، موزه آذربایجان، موزه قاجار، موزه مشروطه در آذربایجان شرقی، مجموعه میراث جهانی قره‌کلیسا و مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان در آذربایجان غربی، مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در استان اردبیل، گنبد سلطانیه و موزه باستان‌شناسی مردان نمکی زنجان، خانه کرد و موزه سنندج، میراث جهانی گنبد قابوس، چغازنبیل، سازه‌های آبی شوشتر، کاخ آپادانای شوش، موزه میراث جهانی شوش و موزه هفت‌تپه در استان خوزستان و مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک لرستان که جمعاً ۳۰ نقطه از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال را شامل می‌شود، راه‌اندازی شد.»

معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اضافه کرد: «اما در پایان سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اماکن در نوروز باعث شد تا مجالی برای فکر کردن و راه‌اندازی مابقی اماکن کشور که شامل ۱۷۲ نقطه است فراهم شود که با رایزنی‌های گسترده کارشناسان این مرکز با تجارت الکترونیک پارسیان موفق به اخذ ۱۷۲ پایانه اندرویدی شدیم تا کل کشور به این سامانه مجهز شوند.»

او یادآور شد: «سامانه فروش بلیت ارتباط تنگاتنگ بلیت‌فروش‌ها، ذی‌حسابان ادارات کل، معاونان توسعه مدیریت، مراکز فناوری ادارات کل، نمایندگی‌های تجارت الکترونیک پارسیان در استان‌ها، مسئولان موزه‌ها در سراسر کشور، مرکز فناوری وزارتخانه به‌عنوان رأس مجموعه و شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان را به‌منظور پشتیبانی در کنار خود دارد و با افتخار می‌گوئیم ۳۰ استان تجهیز شده به سامانه دارای یک کانال اختصاصی در پیام‌رسان "بله" هستند که هر کدام از استان‌ها در کانال خود پشتیبانی می‌شوند.»

خیاطیان اضافه کرد: «۱۷۲ نقطه در بازه زمانی ۴ شهریور ۹۹ تا ۲۷ آبان ۹۹ یعنی طی ۸۴ روز راه‌اندازی شد. اولین استان در فاز دوم اصفهان و آخرین استان قم بود.»

او گفت: «تمام نقاط کشور به سامانه یکپارچه پیوستند و هیچ نقطه‌ای در کشور به روش سنتی بلیت نخواهد فروخت، در ۷۰ نقطه اول و در ۱۷۲ نقطه دوم تمام مراکز توسط کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و کارشناسان شرکت آتی‌شهر هوشمند ایرانیان به کمک ادارات کل استانی و تجارت الکترونیک پارسیان مستقر در استان‌ها راه‌اندازی شد.»

به گفته معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در فاز دوم در استان آذربایجان شرقی ۹ نقطه، آذربایجان غربی هشت نقطه، اردبیل شش نقطه، اصفهان هشت نقطه، ایلام سه نقطه، بوشهر سه نقطه، تهران سه نقطه، چهار محال و بختیاری چهار نقطه، خراسان جنوبی ۱۰ نقطه، خراسان رضوی ۱۶ نقطه، خراسان شمالی شش نقطه، خوزستان سه نقطه، زنجان پنج نقطه، سمنان شش نقطه، سیستان و بلوچستان پنج نقطه، فارس ۹ نقطه، قزوین سه نقطه، قم چهار نقطه، کردستان یک نقطه، کرمان هفت نقطه، کرمانشاه یک نقطه، کهگیلویه و بویر احمد یک نقطه، گلستان هشت نقطه، گیلان چهار نقطه، لرستان چهار نقطه، مازندران هشت نقطه، مرکزی هشت نقطه، هرمزگان سه نقطه، همدان هشت نقطه و یزد هشت نقطه توسط پایانه‌های اندرویدی تجهیز شدند.