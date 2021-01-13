به گزارش خبرنگار مهر هدایت اله جمالی پور صبح چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: استان قزوین به دلیل موقعیت قرارگیری، تعداد روستاهای بالایی را در خود دارد اما این روستاها با محرومیت‌های بسیاری روبرو هستند.

وی افزود: روستاهای استان قزوین در اوج محرومیت ظرفیت‌های بی بدیل و بالایی دارند که استفاده از آنها علاوه بر توانمندسازی روستاییان می‌تواند زمینه توسعه و روستا و رفع محرومیت را فراهم کند.

استاندار قزوین عنوان کرد: شکوفایی روستاها در گرو استفاده و فعال سازی ظرفیت‌های روستا با استفاده از خود روستاییان است.

وی بیان کرد: جاده و گازرسانی عمده‌ترین مشکل روستاییان استان قزوین مخصوصاً در مناطق کوهستانی است اما جنس مشکلات در شهر پیچیده‌تر است و خطر زلزله یک تهدید بزرگ برای مناطق شهری مخصوصاً در بافت‌های فرسوده محسوب می‌شود.

جمالی پور گفت: رفع محرومیت‌ها نیازمند سرمایه گذاری است و بدون شک برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته باید زیرساخت‌های اولیه همچون آب، برق و گاز برای عموم مردم فراهم شود.

وی اظهار کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های اولیه زمینه جذب سرمایه گذار و رشد مناطق کمتر توسعه یافته را فراهم خواهد کرد و این امر باید مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار قزوین جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر را یک نیاز ضروری دانسته و افزود: گسترش بیمه اجتماعی برای اهالی روستا، عشایر و کشاورزان می‌تواند از این دست از مهاجرت‌ها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: باید تلاش شود تا با ارائه خدمات مناسب روستاییان و عشایر به ادامه سکونت خود در اقامتگاه‌ها دلگرم شده و به دنبال مهاجرت به شهر نباشند.

گفتنی است در این جلسه از خدمات سعید رضایی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قدردانی و حجت‌الاسلام عرب به‌عنوان مدیر جدید این صندوق معرفی شد.