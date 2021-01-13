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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۵۴

استاندار قزوین:

جاده و گازرسانی عمده‌ترین مشکل روستاییان استان قزوین است

جاده و گازرسانی عمده‌ترین مشکل روستاییان استان قزوین است

قزوین – استاندار قزوین گفت: جاده و گازرسانی عمده‌ترین مشکل روستاییان استان قزوین مخصوصاً در مناطق کوهستانی است.

به گزارش خبرنگار مهر هدایت اله جمالی پور صبح چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: استان قزوین به دلیل موقعیت قرارگیری، تعداد روستاهای بالایی را در خود دارد اما این روستاها با محرومیت‌های بسیاری روبرو هستند.

وی افزود: روستاهای استان قزوین در اوج محرومیت ظرفیت‌های بی بدیل و بالایی دارند که استفاده از آنها علاوه بر توانمندسازی روستاییان می‌تواند زمینه توسعه و روستا و رفع محرومیت را فراهم کند.

استاندار قزوین عنوان کرد: شکوفایی روستاها در گرو استفاده و فعال سازی ظرفیت‌های روستا با استفاده از خود روستاییان است.

وی بیان کرد: جاده و گازرسانی عمده‌ترین مشکل روستاییان استان قزوین مخصوصاً در مناطق کوهستانی است اما جنس مشکلات در شهر پیچیده‌تر است و خطر زلزله یک تهدید بزرگ برای مناطق شهری مخصوصاً در بافت‌های فرسوده محسوب می‌شود.

جمالی پور گفت: رفع محرومیت‌ها نیازمند سرمایه گذاری است و بدون شک برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته باید زیرساخت‌های اولیه همچون آب، برق و گاز برای عموم مردم فراهم شود.

وی اظهار کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های اولیه زمینه جذب سرمایه گذار و رشد مناطق کمتر توسعه یافته را فراهم خواهد کرد و این امر باید مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار قزوین جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر را یک نیاز ضروری دانسته و افزود: گسترش بیمه اجتماعی برای اهالی روستا، عشایر و کشاورزان می‌تواند از این دست از مهاجرت‌ها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: باید تلاش شود تا با ارائه خدمات مناسب روستاییان و عشایر به ادامه سکونت خود در اقامتگاه‌ها دلگرم شده و به دنبال مهاجرت به شهر نباشند.

گفتنی است در این جلسه از خدمات سعید رضایی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قدردانی و حجت‌الاسلام عرب به‌عنوان مدیر جدید این صندوق معرفی شد.

کد مطلب 5121572

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