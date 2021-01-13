تاثیر تداوم اجرای طرح شهید سلیمانی در کنترل ویروس کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهین محمدصادقی، چهارشنبه در جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا ویروس علوم پزشکی شیراز، با بیان اینکه حدود یکسال است که کادر سلامت کشور، نفس به نفس با مرگ، در حال خدمت به مردم هستند و تمام زندگی خود را به این امر اختصاص داده‌اند، گفت: خدمات خانواده سلامت کشور در این بحران، موجب احیای هویت این قشر خدمتگزار در جامعه شد و به سهم خود به عنوان یک پزشک افتخار می‌کنم عضوی از این خانواده هستم.

او با اشاره به ایده‌های نخستین راه اندازی طرح شهید قاسم سلیمانی در کشور برای مدیریت بحران کرونا ویروس، تلاش برای حرکت به سمت بهداشت و پیشگیری را مهم‌ترین محور این طرح برشمرد و گفت: تا پیش از این، عمده تمرکز در حوزه درمان بود و با همفکری نیروهای علمی توانمند کشور، تلاش شد تا با تغییر ریل حرکت این قطار، به موضوع کاهش زمینه‌های انتقال بیماری در کشور بپردازیم.

محمدصادقی تلاش برای تغییر دیدگاه در این زمینه را مهمترین چالش آغاز این طرح بزرگ ملی برشمرد و افزود: با لطف خداوند و به برکت نام شهید قاسم سلیمانی نیز تاکنون به دستاوردهای خوبی در زمینه مهار بیماری در کشور دست یافته‌ایم.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور تاکید کرد: کاری را که دنیا با تمام امکانات مالی در حال حاضر تلاش می‌کند انجام دهد، ما با کمترین امکانات انجام دادیم و دستیابی به این موفقیت‌ها، یک اتفاق مثبت است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به غیرقابل پیش بینی بودن ویروس کرونا، نسبت به برخی سهل انگاری‌ها و عادی پنداری‌ها در جامعه ابراز نگرانی و اضافه کرد: باید در این زمینه در کشور به یک مفاهمه کلی دست یابیم.

محمدصادقی یکی از زمینه‌های مثبت این طرح ملی را بهره مندی از ظرفیت اقشار مختلف جامعه به عنوان نیروهای بسیجی و در راستای هدف تمرکز بر حوزه بهداشت و پیشگیری بیان و اضافه کرد: وجود برنامه پزشک خانواده در استان فارس در این زمینه کمک کننده بود و هم اکنون نیز لازم است ادامه کار را جدی بگیریم، چرا که خطر این بیماری همچنان کشور را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با قدردانی از تلاش‌های انجام شده در استان فارس، گفت: باید حتی اعداد کوچک را هم در این بحران جدی بگیریم و هر آماری از جان باختگان، یکی از عزیزان و اعضای خانواده ما محسوب می‌شود.

همدلی رمز موفقیت فارس در مدیریت کرونا ویروس بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز نیز همدلی و همکاری بین بخشی موجود در استان فارس را رمز موفقیت در مدیریت کروناویروس برشمرد و بر عزم جدی اعضا برای مدیریت موفقیت آمیز بحران کرونا در استان تاکید کرد.

دکتر مهرزاد لطفی گفت: تاکنون حدود ۲۰۰۰ مصوبه در جلسات ستاد دانشگاهی مبارزه با کرونای علوم پزشکی شیراز تصویب و پیگیری شده و مسائل و چالش‌ها نیز به صورت روزانه آنالیز می‌شود.

او شیوه تشکیل این نشست‌ها را قرارگاهی و با در نظر گرفتن ابعاد لجستیک، علمی و عملیاتی مقابله با این بحران عنوان کرد که با تعریف چندین سناریو از روزهای پیش از ورود کرونا به ایران، کار خود را آغاز کرده است و افزود: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته نسبت به اهمیت موضوع، فارس جزو نخستین استان‌های کشور بود که شورای تأمین استان برای مقابله با این بحران تشکیل جلسه داد.

لطفی وجود سه فرودگاه بین المللی در استان فارس را یکی از چالش‌های پیش بینی شده در این ستاد نسبت به خطر ورود بیماری به استان دانست و گفت: با تدابیر اندیشیده شده، فارس ۲۱ روز پیش از سایر استان‌های کشور، ایده راه اندازی مراکز منتخب ۱۶ ساعته برای تشخیص و درمان سرپایی کرونا را عملیاتی کرده و هم اکنون نیز در سراسر استان ۵۵ مرکز و در مجموعه زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، ۴۴ مرکز ۱۶ ساعته راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به روزهای نخستین ورود این بحران، از تلاش برای تولید محلول و لوازم محافظتی به ویژه ماسک، با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان استان و با هدف تقویت راهکارهای پیشگیرانه و کاهش زمینه‌های انتقال بیماری در استان خبر داد.

راه اندازی دومین آزمایشگاه تشخیصی کرونا در کشور پس از انستیتوپاستور و افزایش این آزمایشگاه‌ها به ۱۵ مورد در استان، همچنین کمترین آمار جان باختگان کشور، از دیگر موفقیت‌هایی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نشست اعلام کرد.