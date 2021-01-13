به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی شهردار منطقه ۲ تهران، با اعلام این خبر گفت: به منظور استفاده بهینه از انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست محیطی نصب نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های منطقه به عنوان یکی از طرح‌های زیست محیطی پیش‌بینی و اجرا می‌شود

وی احداث دومین نیروگاه خورشیدی را از برنامه‌های زیست محیطی منطقه برشمرد و گفت: در تداوم اقدامات زیست محیطی، عملیات اجرایی این نیروگاه ۶ کیلوواتی در ساختمان معاونت فنی و عمران منطقه آغاز و تا پایان سال آماده بهره برداری می‌شود.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به نصب اولین نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلو وات در ساختمان منطقه گفت: این نیروگاه خورشیدی از قابلیت توسعه تا ۳۰ کیلو وات برخوردار است.

وی صرفه‌جویی در مصرف سوخت را از دیگر اهداف اجرای طرح برشمرد و گفت: انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است و سبب کاهش و صرفه جویی چشمگیری در مصرف انرژی می‌شود.

رحمانی احداث نیروگاه‌های زنجیره‌ای خورشیدی در پایانه‌ها و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی در برنامه‌های زیست محیطی منطقه پیش بینی شده است.