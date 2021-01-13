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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۲۲

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شهرکرد- رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: سه بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر چهارشنبه با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در بیست و چهارمین روز از دیماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۷ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۲۷ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست سه مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

وی گفت: هم اکنون ۸۱ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۵۱ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش نشده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری کماکان ۷۳۰ نفر است.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون ۱۰ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

کد مطلب 5121586

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