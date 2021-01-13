۱۴ هزار موسسه قرآنی در کشور فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان صباغ ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمان بیان داشت: با توجه به شهادت سردار سلیمانی کاروان قرآنی انقلاب از سال گذشته حرکت خود را از استان کرمان آغاز کرد اما در سال جاری به خاطر شرایط کرونایی این کاروان به صورت محدود حرکت خود را از بیت‌الزهرا (موقوفه شهید سلیمانی) آغاز خواهد کرد.

وی افزود: اقدامات خوبی توسط سازمان دارالقرآن کریم انجام شده است اما ما هنوز تا نقطه مطلوب قرآنی فاصله داریم و با اینکه قرآن در جامعه قرائت، تلاوت و حفظ شده اما جامعه ما هنوز قرآنی نیست.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) که «انقلاب کردیم تا احکام قرآن در جامعه پیاده شود»، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند «قواعد زندگی را باید از قرآن کریم استخراج کرد» لذا می‌توانیم فضای جامعه را با قرآن متحول کنیم.

حجت الاسلام اخوان صباغ تصریح کرد: در کشور ۹۸ درصد مردم تقدس قرآن را قبول داشته و به آن التزام دارند اما فقط ۱۰ درصد آنها روزانه یک صفحه قرآن را قرائت می‌کنند. نیاز است شورای فرهنگ عمومی در این زمینه اقدامی در خور انجام دهد.

وی گفت: سازمان دارالقرآن کریم ۱۴ هزار مؤسسه قرآنی در سطح کشور دارد که ۳۰۰ مؤسسه آن در استان کرمان وجود دارد اما هیچکدام از این مؤسسات رابطه سازمانی و مالی با ما ندارند.

حجت الاسلام اخوان‌صباغ یادآور شد: تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم تنها موضوع فرهنگی است که مقام معظم رهبری در خصوص آن یک کمیت را مشخص کرده اند لذا در راستای تحقق این امر باید حداقل ۴۰ میلیون نفر قرآن‌خوان داشته باشیم تا از میان آنان ۱۰ میلیون حافظ قرآن شوند که این احتیاج به مدیریت دارد.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور ادامه داد: لازم است که به قرآن و عترت همزمان توجه شود لذا باید در این راستا کار اساسی‌تر انجام شود زیرا تاکنون سازمان در خصوص پرورش داور، تربیت مربی و… تخصصی کار کرده اما از الان به بعد باید برنامه‌ریزی کنیم تا قرآن در فضای گفتمان ساز و لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کند.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به قرآنی کردن مساجد و توجه به جلسات خانگی تاکید دارند، گفت: با توجه به آسیب دیدگی مؤسسات قرآنی به خاطر شیوع کرونا از استاندار کرمان تقاضا دارم که وام کم بهره به ۸۰ مؤسسه قرآنی واجد شرایط در استان تعلق گیرد.