به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی ظهر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره بزرگ تولیدات فضای مجازی و دستاوردهای تشکل‌های مردم نهاد با عنوان «سرو سرخ»، جشنواره سراسری «شعر بسیج» و شانزدهمین دوره «فیلم مقاومت» که به صورت همزمان در مجتمع فرهنگی دفاع مقدس سمنان برگزار شد، بیان کرد: در سالگرد چهلمین سال دفاع مقدس بیش از سه هزار برنامه پیش بینی شده بود که برخی انجام و برخی در ایام دهه فجر به اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه ویژگی هفته دفاع مقدس امسال این است که برنامه‌ها تا پایان سال اجرا خواهند شد و همچنان ادامه دارند، ابراز کرد: سهم هنرمندان در بخش‌های گوناگون هنری این ایام بسیار چشمگیر بود به نحوی که شاهد بیش از یک هزار فعالیت تولیدی در حوزه فضای مجازی ویژه شهدای گمنام در سطح استان بودیم.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سمنان از تولید ۱۵۳ اینفو گرافیک از شهدا به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی با مشارکت هنرمندان استان در ایام چهل سالگی دفاع مقدس خبر داد و تاکید کرد: جشنواره تولیدات فضای مجازی «سرو سرخ» در دو بخش دانش آموزی و تشکل‌های مردمی یکی از برنامه‌های چهلمین سالگرد دفاع مقدس است که خوشبختانه با مشارکت خوب مردم و داوطلبان امروز به خانه آخر رسید.

سلامی با بیان اینکه این جشنواره در ۹ موضوع مانند چهلمین سالگرد دفاع مقدس، نقش استان سمنان در عملیات مرصاد، فرهنگ ایثار و شهادت، جوانان و دفاع مقدس، جهش تولید و کارآفرینی، حمایت از کالای ایرانی و… برگزار شد، ابراز داشت: فیلم کوتاه، مستند گزارشی، استند آپ، نماهنگ، فتو کلیپ، موشن گرافیک، انیمیشن و… در زمره بخش‌های این برنامه بود که خوشبختانه از ابتدای سال با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان بیش از دو هزار و ۶۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد دو هزار اثر مربوط به نسل پنجم انقلاب دانش آموزان و ۶۰۰ اثر مربوط به تشکل‌های مردم نهاد سطح استان سمنان است که که پس از داوری آثار رسیده ۳۰ اثر برگزیده و ۷ اثر شایسته تقدیر شناخته شده است، گفت: در شانزدهمین دوره جشنواره «فیلم مقاومت» نیز که امروز اختتامیه آن برگزار می‌شود، آثار پرشماری در پنج بخش به جشنواره ارسال شد که از این میان شش اثر برگزیده استانی و یک اثر برگزیده ملی تقدیر شدند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سمنان با بیان اینکه امروز شاهد اختتامیه جشنواره سراسری «شعر بسیج» نیز هستیم که ۱۵۳ اثر به دبیرخانه آن ارسال شده بود، بیان کرد: ۱۵ اثر از این بین منتخب و یک اثر ملی مورد تجلیل قرار گرفت.