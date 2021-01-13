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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۵۳

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد؛

رفع تصرف ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در استان ایلام

رفع تصرف ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در استان ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از رفع تصرف پنج هزار متر مربعی اراضی ملی به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در حاشیه شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دلاور القاصی مهر ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اخبار و اطلاعات دریافتی مبنی بر تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو در حاشیه شهر ایلام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شناسایی متصرفان که به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب و تسطیح پنج هزار متر مربع از اراضی ملی کرده بودند، با همکاری و هماهنگی مقام قضائی، از این اقدام مجرمانه جلوگیری کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام، ادامه داد: در این زمینه ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این اراضی ملی رفع تصرف شده ۲۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

سرهنگ القاصی مهر با بیان اینکه عزم و اراده نیروی انتظامی و دستگاه قضائی برای برخورد با مجرمان اقتصادی بیشتر از هر زمانی است، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت غیر قانونی و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، موضوع را با مدافعان امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

کد مطلب 5121653

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