رفع تصرف ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دلاور القاصی مهر ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اخبار و اطلاعات دریافتی مبنی بر تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو در حاشیه شهر ایلام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شناسایی متصرفان که به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب و تسطیح پنج هزار متر مربع از اراضی ملی کرده بودند، با همکاری و هماهنگی مقام قضائی، از این اقدام مجرمانه جلوگیری کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام، ادامه داد: در این زمینه ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این اراضی ملی رفع تصرف شده ۲۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

سرهنگ القاصی مهر با بیان اینکه عزم و اراده نیروی انتظامی و دستگاه قضائی برای برخورد با مجرمان اقتصادی بیشتر از هر زمانی است، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت غیر قانونی و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، موضوع را با مدافعان امنیت اقتصادی در میان بگذارند.