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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۵۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد

کاهش آمار کرونا در خراسان شمالی/ ۱۱۴ نفر بستری هستند

کاهش آمار کرونا در خراسان شمالی/ ۱۱۴ نفر بستری هستند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت یک نفر بر اثر ابتلا به کرونا در استان خبر داد و گفت: عدم رعایت پروتکل های بهداشتی باعث می شود باری دیگر به شرایط قرمز وارد شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی ظهر امروز در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی در خصوص آخرین وضعیت بیماری کرونا در خراسان شمالی اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته متأسفانه یک نفر دیگر بر اثر ابتلاء به کرونا در استان جان باخت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: در این مدت ۲۴ نفر دیگر بر اثر این بیماری در بیمارستان‌های استان بستری شدند.

وی افزود: اکنون ۱۱۴ نفر بر اثر ابتلاء به کووید ۱۹ در خراسان شمالی بستری هستند.

هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه کاهش آمار کرونا در استان به منزله عادی انگاری شرایط نیست، گفت: نباید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از یاد برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها بیان داشت: در صورتی که مردم نسبت به رعایت پروتکل‌ها سستی ورزند قطعاً باری دیگر در وضعیت خطرناک این بیماری قرار خواهیم گرفت.

کد مطلب 5121657

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