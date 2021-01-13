کاهش آمار کرونا در خراسان شمالی/ ۱۱۴ نفر بستری هستند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت یک نفر بر اثر ابتلا به کرونا در استان خبر داد و گفت: عدم رعایت پروتکل های بهداشتی باعث می شود باری دیگر به شرایط قرمز وارد شویم.