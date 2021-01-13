۲.۵ میلیارد ریال صدقه در ایوان جمع آوری شد

حمید ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان صدقه از طریق بیش از هفت هزار و ۷۰۰ صندوق صدقه از نوع بزرگ، متوسط و خانگی جمع آوری شده و بخشی نیز به صورت الکترونیکی دریافت شده است.

وی با بیان اینکه تمهیدات پرداخت صدقه از طریق الکترونیکی در این شهرستان فراهم شده است، گفت: مردم نیکوکار ایوان از این پس می‌توانند علاوه بر صندوق‌هایی که در اختیار دارند از طریق شماره گیری کد #۲*۰۸۴۷*۸۸۷۷* نیز می‌توانند اقدام به پرداخت صدقه کنند.

ایراندوست با بیان اینکه مردم خیر و نیکوکار ایوان ماهیانه بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال صدقه پرداخت می‌کنند، گفت: پرداخت صدقه به روش غیر حضوری و الکترونیکی امسال رشد خوبی در ایوان داشته به شکلی که در این مدت بالغ بر ۴۰۰ میلیون صدقه الکترونیکی پرداخت شده است.

وی به نوع مصارف و هزینه کرد صدقات در ایوان اشاره کرد و گفت: صدقات جمع آوری شده در این شهرستان در زمینه‌های پرداخت کمک هزینه جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت، کمک هزینه‌های تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، خدمات درمانی، تامین مسکن و سایر نیازهای ضروری مددجویان هزینه می‌شوند.