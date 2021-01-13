شناسایی و برخورد با ۴ هزار تارنمای متخلف در دوران شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسین اشتری عصر چهارشنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های نیروی انتظامی در دوران شیوع کرونا اظهار داشت: نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، کنترل ترددها، نظارت بر صنوف و غیره از جمله فعالیت‌های نیروی انتظامی در سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه در دوران شیوع ویروس کرونا بیش از چهار هزار تارنمای متخلف توسط نیروی انتظامی شناسایی و با صاحبان آنها برخورد شد، ابراز داشت: اتهام اصلی این تارنماها تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بود.

هوشمندسازی پلیس در دستور کار است

فرمانده نیروی انتظامی کشور یکی از مهمترین اهداف این نهاد را هوشمندسازی پلیس دانست و خاطرنشان کرد: در سال جاری اقدامات خوبی انجام شده است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ خدمات نیروی انتظامی به صورت کامل هوشمندسازی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به تلاش‌های پلیس مواد مخدر برای مبارزه با سوداگران مرگ بیان داشت: کشفیات مواد مخدر در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

سردار سرتیپ اشتری با اشاره به اینکه نیروی انتظامی اشراف اطلاعاتی بر باندهای مختلف فروش مواد مخدر دارد، افزود: تأمین امنیت اجتماعی هموطنان ما خط قرمز پلیس است و بر این مبنا مبارزه با سوداگران مرگ و باندهای ریز و درشت قاچاق مواد مخدر تا نابودی کامل آنها ادامه دارد.