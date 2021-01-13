به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر چهارشنبه در نشست عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به روند کاهشی استفاده از ماسک و خطر موج جدید کرونا گفت: تلاش برای حفظ وضعیت کنونی ضروری است و عادی‌انگاری سبب قدرت گرفتن چرخه ویروس و برگشت دوباره به وضعیت قرمز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس وضعیت آبی کرونایی تقریباً تمام کسب و کارها فعال هستند و برگزاری عزاداری با یک چهارم جمعیت در اماکن، برگزاری نماز جمعه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بازگشایی مدارس پایه اول و دوم ابتدایی با حداکثر ده دانش‌آموز برخی از آزادسازی‌های محدودیت‌های کرونایی در استان قم است.

استاندار قم با اشاره به آمادگی استفاده از فضای بقاع متبرکه برای برگزاری مراسم‌های عزاداری گفت: تردد شبانه خودروها از ساعت ۲۱ تا ۴، برپایی دسته‌جات عزاداری و ایستگاه‌های صلواتی خوراکی در وضعیت آبی کرونایی همچنان ممنوع است.

وی با اشاره به خاموشی بدون برنامه دیروز بر اطلاع رسانی زمان خاموشی‌ها تاکید کرد.

در این نشست مدیرعامل شرکت برق استان با اشاره به علت خاموشی‌های چند روز اخیر بیان کرد: برنامه‌ی خاموشی‌های اخیر به‌صورت ملی بوده و تأمین سوخت نیروگاه‌ها و رشد مصارف صنعتی و خانگی و فعالیت زیرزمینی تولید بیت کوین سبب این خاموشی‌ها بود و فعالیت این شرکت‌ها غیر قانونی است و اگر موارد متخلف توسط شهروندان معرفی شود، از طرف وزارت خانه تشویق خواهند شد.