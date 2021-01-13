پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با مهر از برگزاری نشست استانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سراسر کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد و اظهار داشت: پنج شنبه این هفته و به‌منظور انسجام نیروهای انقلاب و نیز ارائه راهکار برای حل مشکلات مردم و جامعه همایش رؤسای ائتلاف سراسر کشور با حضور نخبگان و جوانان انقلابی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورهای این جلسه گفت: از آنجا که سازوکار وحدت شورای ائتلاف در انتخابات سال گذشته مجلس منتج به پیروزی قاطع نامزدهای این جریان انقلابی شد لذا در این نشست میزبان تعدادی از نمایندگان انقلابی در مجلس یازدهم برای ارائه دستاوردها و موفقیت‌های این قوه خواهیم بود.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در خصوص لزوم وحدت میان نیروهای انقلاب به عنوان یکی از اهداف دائمی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب افزود: از مطالبی که در شریعت اسلام و سیره اهل بیت به آن به کرات اشاره شده است، حفظ وحدت میان مسلمان عالم است که از بدو تأسیس انقلاب اسلامی مورد تاکید امامین انقلاب بوده است.

سروری در خصوص محورهای مرتبط با مسائل روز کشور که به عنوان دغدغه جمعی نخبگان انقلابی در همایش پنج‌شنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: متأسفانه بر اثر بی‌تدبیری و نگاه به خارج مسؤولان دولتی، معیشت مردم در معرض تهدید قرار گرفته و با شرطی کردن بهبودی اقتصاد کشور به دوران حضور بایدن، مترصد رسیدن به پیروزی در انتخابات سال آینده هستند.

وی ادامه داد: در حالی که همین آقای روحانی وقتی در سال ۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد از اهداف و شرارت‌های ترامپ که رئیس جمهور آمریکا شده بود خبر نداشت که آن همه قول انتخاباتی عمل نشده را در آن سال به مردم داد، پس چطور الان می‌خواهند مسائل را جوری وانمود کنند که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن قرار است معجزه‌ای رخ دهد؟

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه متهم اصلی در مشکلات معیشتی جامعه آمریکا درون بعضی از مسؤولان دولتی است افزود: فارغ از آنکه چه شخصی در رأس قدرت آمریکا باشد، ما یک آمریکای بیرونی و یک آمریکای درونی داریم، آمریکای بیرونی هیچ گاه دست از خباثت و دشمنی علیه ملت ایران بر نمی‌دارد، در مقابلش نیز یک آمریکای درونی قرار دارد که می‌گوید کلید حل مشکلات در وابستگی و وادادگی در برابر آمریکای بیرونی است.

وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم مقام رهبری معظم رهبری نقشه راه جریان جوان انقلابی در ادامه مسیر روبه جلوی جمهوری اسلامی است تصریح کرد: به اعتقاد ما ظرفیت بکارگیری جوانان و استفاده بهینه از آنان برای اداره بهتر کشور با توجه به انگیزه بالای انان در کشور مغفول مانده است، که البته شورای ائتلاف در دوره گذشته انتخابات مجلس با اصرار و اعتقاد به این شعار خود جامه عمل پوشاند و مجلس جوان و انقلابی امروز حاصل این تلاش است.

سروری در پایان ضمن تشکر مجدد از وحدت نیروهای انقلاب در انتخاب سال ۹۸ خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم نیروهای دلسوز و علاقه مند به انقلاب با تجربه‌ای که از چندسال اخیر به دست آورده‌اند به رویکرد وحدت محور خود ادامه دهند.