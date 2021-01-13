حضور در آرامستان های ایلام باید کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد استانی مبارزه با کرونا با اشاره به آرامش نسبی که در این روزها در خصوص کرونا ایجاد شده است، افزود: گول اعداد و ارقام و این آرامش کرونایی را نخوریم، کوچک‌ترین غفلت، ما را به روزهای بحرانی باز می‌گرداند و آن عواقب پشیمان کننده‌ای به دنبال خواهد داشت!.

وی در ادامه خواستار اجرای کامل دستورالعمل‌ها و مصوبات ستاد کرونا شد و گفت: عدم اجرای دستورالعمل پیگرد قانونی دارد و با نقض کنندگان مصوبات ستاد کرونا برخورد جدی می‌شود.

معاون استاندار ایلام در ادامه ضمن اینکه از دانشگاه علوم پزشکی خواست که نسبت به معرفی اداراتی که نرم افزار ماسک را نصب نکرده‌اند، اقدام کند، تاکید کرد: با توجه به بازگشایی بسیاری از مشاغل لازم است نظارت بیشتر و دقیق‌تری صورت پذیرد و با متخلفین برخورد قانونی شود.



وی با عنوان این مطلب که اولین خطری که امروز احساس می‌شود عادی انگاری مردم و مسئولان در زمینه بیماری کرونا است، بیان کرد برخی فکر می‌کنند که خطر کرونا برطرف شده است و از این رو شاهد کم رنگ شدن اجرای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در بین ادارات و مردم هستیم و این یک غفلت و خطر جدی است.

وی افزود: موضوع بعدی عدم رعایت فاصله‌ی گذاری اجتماعی است که این روزها دوباره شاهد دورهمی ها، حضور در مراسمات و برنامه‌ها با تجمعات بالا هستیم.

همکاری هیئت‌ها و مساجد در دوره ایام فاطمیه اول

رئیس قرارگاه ستاد استانی کرونا در خصوص حضور در آرامستان های استان بیان کرد: متأسفانه آرامستان ها رها شده است و ما در دو شهرستان ایلام و صالح آباد این مشکل را بیشتر داریم و در اینجا به فرمانداران ایلام و مهران تأکید دارم که این مسئله را به طور جدی مد نظر قرار دهند که اجتماع در آرامستان ها عادی سازی نشود.

وی با اشاره به روند کاهشی بستری‌ها و فوتی‌های کرونا، عنوان کرد: اگر دستورالعمل‌ها و مصوبات ستاد با قدرت اجرایی شود با این روند کاهشی که در سطح استان وجود دارد انشاءالله خوشبختانه خبرهای خوشی وجود خواهد داشت.

بسطامی با تشکر از همکاری هیئت‌ها و مساجد در دوره ایام فاطمیه اول برای رعایت پروتکل‌ها و عدم تجمع ادامه داد: ما در ایام فاطمیه دوم هم نیازمند این همکاری هستیم و بر این اساس هیچ گونه تجمعی را نخواهیم داشت.

وی در خصوص دستورالعمل بازگشایی مدارس در ابتدای بهمن ماه، افزود: باید یک نظارت کلی و کنترل دقیق بر این مراکز داشته باشیم و بر اساس دستور العمل ها فعالیت‌ها ادامه یابد.

معاون استاندار با عنوان این مطلب که آموزش و پرورش و فرمانداران کمیته‌ای برای کنترل و نظارت بر بازگشایی مدارس تشکیل دهند، گفت: اگر در این زمینه اهتمام جدی وجود نداشته باشد و مسائل بهداشتی رعایت نشود مدارس به عنوان یک کانون خطر شیوع کرونا مبدل می‌شود.



بسطامی در پایان طرح شهید سلیمانی را بهترین راه برای پیشگیری و مقابله با کرونا دانست و تاکید کرد: باا جرای این طرح پیشگیری لازم که کم هزینه ترین راه برای مقابله با بیماری کرونا است در دستور کار قرار می‌گیرد.