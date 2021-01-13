آماده سازی اماکن ورزشی کیش برای میزبانی اردوهای تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، چهارشنبه ۲۴ دی، غلامحسین مظفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه محمد علی وکیلی معاون فرهنگی و گردشگری مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در بازدید از مراکز ورزشی این منطقه بر اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده معرفی ظرفیت ها، امکانات و شرایط مطلوب آب و هوایی کیش برای برپایی اردوهای تدارکاتی و آمادگی تیم های ورزشی در این منطقه تاکید کرد.

مظفری با بیان این که زحمات مربیان و تلاش ورزشکاران مدال آور که به عنوان سرمایه های ملی این کشور محسوب می شوند، باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: با آماده سازی پیست تارتان مجموعه المپیک کیش، تیم های ملی برای برگزاری اروهای تمرینی به جزیره کیش سفر می کنند و این اقدام مهم و ارزشمند مانع از خروج ارز خواهد شد.

وی گفت: صدا و سیما و نشریات ورزشی می توانند با استفاده بهینه از فضاهای رسانه ای در جهت معرفی صحیح زیرساخت ها و امکانات ورزشی کیش، تیم های مختلف را برای برپایی اردوهای ملی و بین المللی در این منطقه آزاد ترغیب کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که مربی خارجی تیم تکواندو در سفر به جزیره کیش؛ امکانات ورزشی و آب و هوای مناسب این منطقه را کم نظیر عنوان کرده بود و علاقمند به معرفی این ظرفیت ها به روسای فدراسیون های دنیا بود افزود: امکانات و زیر ساخت ها ورزشی، تردد راحت و نبود ترافیک، هتل های مناسب و مجموعه های ورزشی این منطقه در شرایط ایده آلی قرار گرفته است.

در این بازدید ایوب دادروان مربی تیم ملی دو و میدانی با اشاره به برپایی اردوی ۴۰روز در جزیره کیش برای تمرین تیم ملی دو و میدانی، خاطر نشان کرد: جزیره کیش به مدد امکانات ورزشی مناسبی که در این منطقه مهیا شده، بهترین مکان برای تمرین رشته های ورزشی است و تبلیغات در سطح گسترده می تواند شمار زیادی از ورزشکاران دنیا را برای تمرین به این منطقه جذب کند.

مربی تیم ملی دو و میدانی اظهار داشت: با توجه به این که برای تمرین کشورهای "آفریقای جنوبی و ترکیه" به ما پیشنهاد شده بود اما به دلیل شرایط مناسب آب و هوا و امکانات ورزشی این منطقه؛ جزیره کیش را به عنوان اردوی تمرینی خود انتخاب کردیم.

دکتر مصطفی بهرامی سرمربی تیم ملی پرتاب نیزه که برای تمرین در جزیره کیش اردو زدند ضمن قدردانی از حمایت سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص فراهم کردن امکانات ورزشی برای تمرین رشته های مختلف افزود: جزیره کیش از نظر آب و هوا، فضای ورزشی و مسافت کوتاه بین محل اقامت تا زمین تمرین در مقایسه با تهران از شرایط مناسب و ایده آلی برخوردار است.

در ادامه این بازید ها مربی تیم ملی جودو کم بینایان ایران که جزو تیم های سوم دنیا هستند و برای شرکت در مسابقات پارالمپیک ژاپن در جزیره کیش اردوی تمرینی خود را آغاز کردند از امکانات سخت افزاری از جمله تشک های تاتامی جودو و فضاهای ورزشی این منطقه ابراز رضایتمندی کرد.

عزیزاله فرضی پور سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش نیز در خصوص امکانات و فعالیت رشته های مختلف در مجموعه المپیک کیش افزود: رشته های ورزشی: ووشو، تکواندو، کاراته، مویتای، بدنسازی در سالن چند منظوره کوثر در مساحتی بالغ بر ۲۵ هکتار در حال تمرین هستند و همچنین هیئت های شطرنج، وزنی، کشتی، توپی در سالن خلیج فارس در مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار مستقر هستند و فعالیت می کنند.

به گفته فرضی پور در سالن توپی چند منظوره نیز رشته های ورزشی "والیبال، بسکتبال، هندبال، بدمینتون" تمرین می کنند.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته در این سالن میزبان تیم پارالمپیک والیبال نشسته بودیم و بر اساس تعامل فدراسیون با هیئت های ورزشی جزیره کیش تمام خدمات ارائه شده از جمله برای فدراسیون ها و تیم های ملی رایگان است. برای ساکنان کیش نیز هزینه یک سال ۲۰۰ هزار تومان است.

سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش در خصوص ارائه خدمات ورزشی برای ساکنان کیش تصریح کرد: پرداخت هزینه در سرزمین اصلی برای یک رشته ورزشی مانند تیر و کمان در ماه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان است اما با اختصاص یارانه از سوی سازمان منطقه آزاد کیش به مبلغ ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان، ساکنان کیش می توانند تنها با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان شهریه برای یک سال از امکانات ورزشی بهره مند شوند.

عزیزاله فرضی پور در خصوص امضای تفاهم نامه ای میان وزرات ورزش با سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پس از امضای این تفاهم نامه؛ تمام تیم های ملی که برای برگزاری اردوی تمرینی در کیش به صورت رایگان از امکانات ورزشی این منطقه استفاده می کنند، مبلغی را به منطقه آزاد کیش اختصاص خواهند داد.

فرضی پور با اشاره به فعالیت های ورزشی در رشته های رزمی، کشتی، باستانی و شمشیر بازی رینگی در سالن الغدیر مجموعه المپیک کیش و پیشینه میزبانی از فستیوال هنرهای رزمی جهان در این مجموعه گفت: اگر تعداد مسابقات ورزشی زیاد باشد در سالن های چند منظوره در قالب چند رشته ورزشی برگزار می شود و این سالن ها قابلیت برگزاری مسابقات چند جانبه در گروه های کوچک را دارد.

به گفته عزیزاله فرضی پور: در رشته های ورزشی "تیرو کمان، ژیمناستیک، دو و میدانی، پدل برد، کارت بردینگ، جزیره کیش همیشه صاحب عناوین قهرمانی و مدال آور است.

شایان ذکر است: امروز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، به همراه معاون فرهنگی و گردشگری مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و برخی از معاونان و مدیران این سازمان از پلاژهای بانوان و آقایان، همچنین زمین های بسکتبال، اسکیت قهرمانی و هنری، آموزشی و سرعتی و تیر اندازی با کمان نیز بازدید کردند.

در حال حاضر نیز تیم های ملی جودو، پرتاب با نیزه و دو میدانی برای برپایی اردوهایی تمرینی در کیش مستقر هستند.