پروژه بیت کوین رفسنجان قانونی و دارای سقف میزان مصرف برق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، علی زینی‌وند امروز ۲۴ دی در کارگروه مدیریت مصرف انرژی با اشاره پیش‌بینی‌های کاهش دمای هوا طی هفته‌های آینده و فشار مضاعف بر شبکه‌های توزیع برق و گاز عنوان کرد: هر استان سهمی از صرفه‌جویی انرژی برق و گاز دارد که این مسئله باید از دستگاه‌های دولتی و استانداری کرمان آغاز شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه مصرف بهینه مصرف انرژی یک مسئولیت اجتماعی است، گفت: همه ما وظیفه داریم با درست مصرف کردن برق و گاز در این شرایط، امکان بهره مندی دائمی هموطنان را در جای جای ایران از انرژی فراهم سازیم.

زینی وند از عموم شهروندان خواست با توجه به کاهش شدید دما در سطح کشور، در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند.

استاندار کرمان تصریح کرد: براساس کارشناسی صورت گرفته، سیستم‌های گرمایشی ادارات استان از ساعت ۴ صبح تا ۱۲ ظهر باید روشن باشند.

زینی‌وند ابراز داشت: مدیریت لازم در مصرف برق و گاز باید صورت گیرد تا خاموشی را شاهد نباشیم، اما در صورت اجبار بر خاموشی‌ها، تأمین برق و گاز مشترکان خانگی در اولویت است.

وی افزود: خاموشی صنایع و کارخانه‌ها نیز با برنامه زمانبندی و اولویت‌بندی باید صورت گیرد.

استاندار کرمان باتوجه به استخراج بیت‌کوین (رمز ارز) در رفسنجان و حاشیه‌هایی که در مصرف برق این مجموعه در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: این پروژه کاملاً قانونی است و جواز تأسیس از وزارت صمت و سقف میزان مصرف برق دارد. میزان مصرف برق آنها مدیریت شده و با میانگین قیمت برق صادراتی به آنها داده می‌شود و طبق برنامه با کاهش مصرف برق همکاری خوبی در مدیریت مصرف برق داشته است.