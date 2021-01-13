به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی ظهر امروز در ششمین دوره طرح جامع آموزش مجریان و دست اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری ویژه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل که به میزبانی تبریز برگزار شد، گفت: برگزاری سالم و امن انتخابات یکی از جدی‌ترین اولویت‌های وزارت کشور و انتظار این وزارتخانه از دست اندرکاران انتخابات در همه استان‌هاست.

وی اظهار داشت: حساسیت و دقت مجریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفند سال گذشته به حدی بود که حتی یک صندوق رأی، ابطال نشد و در آینده نیز این موضوع با جدیت بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستاها مورد توجه خواهد بود.

وی به تبیین نقش آموزش مجریان در برگزاری سالم و امن انتخابات نیز پرداخت و افزود: برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای دست‌اندرکاران انتخابات در استان‌ها، آغاز شده و تا پایان بهمن ماه آموزش‌های انتخاباتی به پایان می‌رسد.

دبیر ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شش حوزه و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی در کشور برگزار می‌شود.

به گفته موسوی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری برگزار خواهد شد.