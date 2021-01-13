دموکراسی ایرانی در دنیا نظیر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید استوار که در شیراز برگزار شد بیان کرد: رشادت‌ها در جوامع اسلامی موجب شد تا جایگاه انقلاب در عرصه سیاسی جهان ویژه باشد و کشورهای جهان نیز با نگاه ویژه ای به انقلاب ما نگاه کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی توانست با بهره گیری از خون شهدا در جهان تأثیرگذار باشد و این تأثیرگذاری همواره ادامه دارد. لازم به ذکر است که دفاع مقدس و به خصوص عملیات کربلای ۵ که در آن شهید استوار نیز حضور داشت نقش قابل توجهی در این تغییر نگرش جهانیان داشت.

جعفری ادامه داد: شهید رسول استوار محمود آبادی در این عملیات توانست تأثیرگذاری بی نظیری در تغییر روند جنگ تحمیلی و شکستن حصر بصره و آبادان داشته باشد.

سرلشکر جعفری متذکر شد: در تمامی عرصه‌ها مردم تأثیر مستقیمی بر رویدادها داشته و دارند این در حالی است که در هیچ کجای جهان دموکراسی همچون دموکراسی موجود در ایران وجود ندارد.

وی افزود: اگر در کشور مشکلاتی وجود دارد این مشکلات نیز به علت عدم حضور مردم در صحنه‌های مهم اجتماعی است اگر مردم در تمامی صحنه‌ها حضور داشته باشند مشکلات نیز در کشور از بین می‌رود.

جعفری در خصوص مجاهدان مسلمان نیز تصریح کرد: مجاهدان انقلاب اسلامی ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به انقلابی بودن و دارای روحیه جهادی بودن اشاره کرد.

وی با اشاره به گام دوم انقلاب تصریح کرد: در گام اول انقلاب مردم در عرصه‌هایی حضور داشتند که بیشتر به موضوع دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی و مقابله با تهدیدهای احتمالی مربوط می‌شد، این در حالی است که در گام دوم، انقلاب اسلامی به سمت انتشار مفاهیم انقلابی در جهان در حرکت است.

جعفری افزود: جهاد تنها به موضوع جنگ خلاصه نمی‌شود و جهاد در تمامی حوزه‌ها باید وجود داشته باشد زیرا با توجه به مشکلاتی که در جامعه در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد وجود دارد باید مردم بصیر در مسیر اقتصاد نیز جهاد کنند البته در راستای رضایت خداوند نیز باید در راه خداوند جهاد کرد.