اجرای طرح «۱۰۰مدرسه، ۱۰۰دبیرخانه» برای ارتقای استانداردهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی عصر چهارشنبه در ارتباط ویدئوکنفرانسی با شورای آموزش‌وپرورش استان سمنان ضمن بیان اینکه طرح «صد مدرسه، صد دبیرخانه» یک نماد گفتمان مابین آموزش‌وپرورش با بخش دولتی برای تفاهم بیشتر و تقویت و ارتقا شاخص‌ها و استاندارهای آموزشی است، اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت باید به‌صورت مشارکتی به‌پیش رود تا شاهد رشد و شکوفایی در این حوزه باشیم.

وی بابیان اینکه مردم، تشکل‌ها، دانش آموزان، مربیان، اولیا و بخش دولتی ظرفیت‌هایی هستند که باید در خدمت آموزش‌وپرورش باشند تا شاهد رشد و ارتقا شاخص‌ها و استانداردها در حوزه آموزش‌وپرورش باشیم، افزود: در قالب این طرح یک ارتباط و تعامل دو سویه شکل می‌گیرد، به‌گونه‌ای که آموزش‌وپرورش از تمامی ظرفیت‌های بخش دولتی برای بسترسازی مناسب بهره برده و در مقابل نیز حوزه‌های مختلف دولت، از ثمرات این بسترسازی در آموزش‌وپرورش، منتفع خواهند شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با اشاره به اینکه به‌واقع در این طرح، هر مدرسه، به دبیرخانه ستاد فعالیت‌های مشترک مدرسه (آموزش‌وپرورش) با دستگاه اجرایی مُعین مشخص‌شده تبدیل می‌شود، تصریح کرد: این طرح با رویکرد مدرسه محوری، از فضای مدرسه برای ایجاد یک ستاد همکاری مشترک استفاده می‌کند.

حسینی با تأکید بر اینکه امروز؛ هم دولت و هم آموزش‌وپرورش به این همکاری و تفاهم مشترک نیازمند هستند، یادآور شد: ما در این طرح به دنبال آن هستیم تا با اجرای ستادینه سازی و نمادینه سازی، به نهادینه‌سازی فرهنگ تعامل مشترک بین آموزش و پروش و سایر بخش‌های دولت دست‌یابیم.