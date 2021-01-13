تبلیغات اسلامی یک سازمان اجتماعی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن شعبانی ظهر امروز در دفتر فرهنگی تبلیغی منطقه آزاد ارس در جمع بانوان شاخص این منطقه گفت: هر جایی که یک موضوع فرهنگی و اجتماعی باشد نیروهای سازمان تبلیغات اسلامی در آنجا حتماً حضور خواهند داشت که یک مصداق آن ایامی است که بیماری کرونا در اقصی نقاط ایران مشاهده شد و نیروهای سازمان به خدمت گذاری مردم پرداختند.

وی ادامه داد: در دوران کرونا نیروهای سازمان تبلیغات اسلامی در فرهنگ سازی و کمک به خادمان سلامت و توزیع بسته‌های معیشتی به خدمت گذاری مردم پرداختند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ضمن تاکید بر بومی سازی کارهای فرهنگی افراد حاضر در جمع را به تلاش جهادی خستگی ناپذیر و جریان سازی عمیق فرهنگی دعوت کرد.