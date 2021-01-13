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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۸:۱۴

عصر چهارشنبه؛

وزیر راه و شهرسازی در فیروزکوه حاضر شد

وزیر راه و شهرسازی در فیروزکوه حاضر شد

فیروزکوه- وزیر راه و شهرسازی عصر چهارشنبه در فیروزکوه حاضر شد و پس از شنیدن مشکلات مطرح شده شهرستان دستورات لازم را جهت پیگیری و مساعدت صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر چهارشنبه که به منظور سفر به استان سمنان از شهرستان فیروزکوه در حال عبور بود، در سه راه امیریه دقایقی با فرماندار فیروزکوه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش ابوالقاسم مهری در این دیدار به بیان مشکلات در حوزه راه آهن، تأمین اعتبار بمنظور تسریع در اتمام پروژه محور فیروزکوه به سمنان و محور محمودآباد به گرمسار، رفع نقاط حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی شهرستان، فراهم کردن شرایط استفاده از قطار گردشگری سواد کوه، ایجاد ایستگاه بارانداز برای کارخانجات سیمان و تأمین اعتبارات حوزه راه شهرستان پرداخت.

گفتنی است که وزیر راه و شهرسازی نیز پس از شنیدن مشکلات مطرح شده دستورات لازم را جهت پیگیری و مساعدت صادر کرد.

کد مطلب 5121798

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