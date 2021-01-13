احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی بهارستان باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تمهیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهارستان با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهرستان بهارستان فقط ۱۰۰ تخت بیمارستانی وجود دارد اظهار داشت: تعداد تخت بیمارستانی موجود به نسبت جمعیت شهرستان تفاوت معنی داری دارد.

تمهیدی با اشاره به اقدامات انجام شده قبلی برای افزایش سرانه درمانی در شهرستان، تخصیص اعتبار برای تکمیل کلینیک تخصصی نسیم شهر و تکمیل ساختمان ستاد شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهید صبوری و مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و توسعه بیمارستان امام حسین را از اولویت‌های حوزه درمان شهرستان بهارستان دانست.

فرماندار شهرستان بهارستان احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی را مهمترین اولویت حوزه درمان شهرستان دانست و گفت: با احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی بخشی از فاصله میان امکانات موجود تا سرانه استاندارد کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به نبود امکانات مناسب در شهرستان بهارستان تصریح کرد: سرانه ورزشی در بهارستان با تلاش مجموعه شهرداری‌ها و دهیاران از ۲ سانتی‌متر به ۱۴ سانتی‌متر رسیده که نسبت به جمعیت موجود بسیار ناچیز بوده و متأسفانه در حال حاضر ورزشکاران ما به دلیل نبود فضای مناسب ورزشی برای انجام فعالیت‌های ورزشی به شهرستان دیگر مراجعه می‌کنند.

تمهیدی عنوان داشت: به دلیل تراکم بالای دانش‌آموزی در شهرستان در حوزه تعلیم و تربیت نیاز به ۱۲۰۰ معلم وجود دارد و این کمبود حوزه آموزش و پرورش را در بهارستان با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.