۵ مرکز توزیع مواد مخدر در شهرکرد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنج مرکز توزیع مواد مخدر در شهرکرد ظهر چهارشنبه در اجرای طرح پاک سازی مناطق آلوده شناسایی و پلمب شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری در حاشیه اجرای این طرح در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح پاک سازی مناطق آلوده در این استان پنج واحد مسکونی که به مرکز توزیع مواد مخدر تبدیل شده بودند شناسایی و پلمب شدند.

منوچهر امان الهی بیان کرد: ۹۰۰ طرح پاک سازی مناطق آلوده در چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری دو هزار و ۷۰۰ توزیع کننده مواد مخدر در این استان دستگیر شده‌اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت: برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تا پاکسازی کامل منطقه آلوده شهرکرد ادامه دارد.

قدیر مرتضوی ادامه داد: اجرای طرح‌های پاک سازی مناطق آلوده در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد و از تمام ظرفیت‌های برای مقابله با مواد مخدر استفاده می‌کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از مشارکت مردمی برای مبارزه با مواد مخدر در این استان ضروری است.