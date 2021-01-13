فدراسیون فوتبال از قاضی زاده هاشمی شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حجت الاسلام علیپور، مسئول نظارت، بازرسی و صیانت از سلامت فوتبال درباره اظهارات احسان قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: در حقوق فردی هیچگاه هیچ فردی به صرف اتهام از حقوق و مزایای فردی و شخصی و اجتماعی محروم نشده و معلوم نیست این حکم و اظهار جناب قاضی زاده هاشمی مبتنی بر کدامین مکتب حقوقی می‌باشد و با عنایت به مانیتورینگ رادار اسپرت و تیم‌های دیده‌بان فیفا می‌تواند تبعات منفی جبران ناپذیری داشته باشد.

وی افزود: عملکرد وی در خصوص فوتبال ایران به مبادی ذیربط گزارش و ارکان فوتبال ایران شکایت رسمی خود را از دخالت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. بهتر است اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهند انتخابات فدراسیون فوتبال ذیل اساسنامه مصوب و برابر قانون و مقررات تصویبی بررسی و پیگیری و اعمال گردد و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی به طور جدی اجتناب کنند. از هیئت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان انتظار می‌رود به ایشان متذکر شوند که در اظهارات منتسب رعایت حقوق شهروندی و فردی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام دهند.