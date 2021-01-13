افشین داوری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز ششم دی ماه دوره ریاست چهارساله خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به پایان رسید. چند روز پس از آن قمری از سوی وزارت ورزش به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش منصوب شد تا این فدراسیون رسماً بدون رئیس و سرپرست تا به امروز باقی بماند.

امروز عصر و بعد از ۱۷ روز افشین داوری از سوی وزارت ورزش به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد. داوری سرپرست فدراسیون‌های متعددی از جمله بوکس و والیبال بود.

با حضور خسروی رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها عصر روز چهارشنبه مراسم معارفه داوری در محل کمپ تیم‌های ملی در استادیوم آزادی برگزار شد.

در این مراسم خسرو قمری رئیس پیشین فدراسیون، دبیر فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری هم حضور داشتند و با اهدای لوح تقدیر از زحمات خسرو قمری تقدیر شد.