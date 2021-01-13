کشف بیش از ۴ هزار قلم لوازم بهداشتی غیرمجاز در اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران ملکی، فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد اظهار کرد: در پی اقدامات پلیسی مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان اشتهارد مشخص شد که یک واحد در شهرک صنعتی این شهرستان اقدام به تولید لوازم آرایشی و بهداشتی غیربهداشتی می‌کند.

وی با بیان اینکه بررسی موضوع در دستورکار مأموران قرار گرفته و صحت موضوع محرز شد، افزود: بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی مأموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا تعداد یک هزار و ۷۶۰ عدد دهان شویه و ۲ هزار و ۴۰۰ عدد ژل ضدعفونی کننده غیربهداشتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی اشتهارد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش اقلام غیربهداشتی کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی متذکر شد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت اخبار و اطلاعات پلیسی شهروندان است.